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教育部直属高校全面投入定点帮扶

十年累计投入和引进帮扶资金44.35亿元

2022年07月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月27日电　（记者吴月）教育部日前召开新闻发布会，介绍党的十八大以来教育部直属高校定点帮扶工作。记者从发布会获悉：十年来，各直属高校累计投入和引进帮扶资金44.35亿元，帮助引入企业663个，引入企业实际投资额151.6亿元。

　　教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，十年来，教育部切实履行直属高校定点帮扶牵头职责，加强组织领导和督促指导，各直属高校强化政治担当、积极主动作为，圆满完成脱贫攻坚任务，持续推进乡村振兴。

　　在教育帮扶方面，教育部直属高校累计培训教师11.64万人次，促进帮扶县的教育教学质量实现较大提升。

　　在产业帮扶方面，通过制定产业规划、引入专业力量、促进成果转化等一系列举措，有效实现帮扶地区农业产业的品种改良、品质提升和品牌升值，十年来累计培训基层干部和技术人员77.76万人次，帮助制定规划类项目1352项，落地实施科研项目1949项。

　　在消费帮扶方面，教育部直属高校通过建立高校“订单式”农产品直供基地、后勤采购等方式，进一步拓宽农产品销售渠道，十年来，已累计购买和帮助销售贫困地区农产品44.01亿元。

　　近年来，为服务乡村振兴，教育部还组织直属高校开展了102项创新试验项目，以创新为手段、以试验为途径、以项目为载体，探索服务乡村振兴的新路径、新模式。

　　“十年来，教育部直属高校把高校的优势与帮扶地区的实际需求相结合，开展了一系列卓有成效的工作，形成了特色鲜明的帮扶模式，成为中国教育脱贫与教育促进乡村振兴的重要力量。”北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦说。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月28日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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