记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

重庆大学创办于1929年，是教育部直属的全国重点大学，国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的高水平研究型综合性大学，国家“世界一流大学建设高校（A类）”。2020年，学校成立本科生院，构建起“通识教育+专业教育+创新创业教育”的多元化、多维度、个性化的本科人才培养体系。注重“价值塑造、能力提升、知识获取”三位一体的内涵要求，建立招生选拔、人才培养、毕业发展全链条联动机制，凝练出中国特色重大风格的一流本科人才培养方案。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

重庆大学：第一，新增四个本科专业，分别是临床医学、智能制造工程、智能采矿工程、碳储科学与工程，本科招生专业共计103个。第二，学校自2021年起艺术类各专业不再组织校考，认可各省相应类别专业统考（或联考）。2022年，艺术类招生政策和要求略有调整，有意报考的考生和家长需要仔细阅读《重庆大学2022年艺术类专业招生简章》。第四，除临床医学等少数按专业招生的专业外，学校继续实施大类招生、大类培养、大类管理。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

重庆大学：作为一所综合性研究型大学，重庆大学学科门类齐全。现有本科专业103个，覆盖理、工、经、管、法、文、史、哲、医、教育、艺术11个学科门类。学校拥有3个双一流建设学科（机械工程、电气工程、土木工程）。

在全国第四轮学科评估中，3个学科获评A类（电气工程、机械工程、仪器科学与技术），14个学科获评B+（建筑学、城乡规划学、计算机科学与技术、数学、工商管理等）。学校建筑学、电气工程及其自动化、土木工程、软件工程、给排水科学与工程等61个专业被确定为国家级一流本科专业建设点，超过全校专业总数的60%。

2018年，学校发布了《重庆大学本科教育2029行动计划》，坚持立德树人的根本任务，全面培养学生的“5C”核心能力（创新能力、批判性思维能力、交流能力、合作能力、可持续学习能力）。学校也积极探索多元化拔尖创新人才培养模式，创办了弘深学院、博雅学院、重庆大学-辛辛那提大学联合学院、明月科创实验班等。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

重庆大学：第一，在录取政策方面：学校在录取和安排专业时以投档成绩为依据，认可各省招办认定的全国性加分，但高水平艺术团、高水平运动队、强基计划等不安排分省计划的招生项目除外。同一考生如符合多项加分投档条件的，只能取最大分值，且不得超过20分。

第二，录取原则方面：学校实行分数优先，兼顾专业志愿的录取原则，不设专业级差。即当投档成绩相同时，专业志愿靠前者优先安排专业；专业志愿也相同者，按数学、外语、语文科目成绩排序优先安排；相关科目成绩仍相同时，则与各省招生考试机构商议同意后调整专业计划录取。

第三，专业调剂方面：按专业组投档的上海、北京、天津、海南、广东、福建、江苏、湖南、湖北等省市的考生只能在同一个院校专业组内进行调剂。中外合作办学项目只录取填报有该专业志愿的考生，若考生没有填报该专业志愿，将不会被调剂录取到中外合作办学专业。同时，该专业录取的学生入校后不得转入非中外合作办学项目的专业（类）学习。

第四，体检要求方面：学校普通学生体检标准参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行。考生填报志愿前请仔细学习、对照相关规定，避免因身体原因造成录取困难。

第五，语种限制方面：学校无特别语种限制。但是，外国语言文学类及中外合作办学项目因使用英文原版教材和外籍教师教学，非英语语种考生慎报。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

重庆大学：大类招生的考生进校后，会进行1-2年的大类培养，培养结束后进行大类分流，届时会有选择专业的机会。此外，学生还有两次选择调整专业的机会。第一次为新生入学阶段，可申请参加弘深学院、明月科创实验班、会计学（ACCA）实验班等面向相关专业新生的二次选拔。第二次为为进入相应专业学习一学期后（个别有特殊培养要求的专业除外），符合学校转专业管理规定的学生可申请转专业。

为满足同学们的个性化需求，学校还实施主辅修制度。鼓励学有余力的学生辅修其他专业，构建复合型知识结构，完成辅修专业规定课程的学分，并在获得主修专业毕业证书后可发放辅修专业证书；符合授予学位条件者，学校授予辅修学士学位。

在奖助学金方面，重庆大学建立了国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系。学校设立的各类奖助学金奖项达60多项，每年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、专项奖助学金、勤工助学、临时困难补助、冬季困难补助等资助金额近5000万元，受益学生两万余人次，各类资助资金覆盖80%以上在校本科生。

此外，众多的社会团体、企业和个人捐资在学校设立了30多项专项奖助学金，本科生勤工助学固定岗位2000余个、临时岗位2500余个。帮助家庭经济困难的学生顺利地完成学业。学校还设立了优困生“圆梦计划”奖学金，组织优困生海内外游学。重庆大学始终竭尽全力，决不让任何一个学生因家庭经济困难而无法上学。

(责编：郝孟佳、熊旭)