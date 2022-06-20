记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

坐落于十三朝古都的陕西师范大学，是教育部直属师范大学，国家首批“双一流”建设高校，国家“211工程”重点建设大学，国家教师教育“985工程优势学科创新平台”建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为“教师的摇篮”。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

陕西师范大学：2022年，学校计划招生4900人，较2021年增加250人，招收国家公费师范生2100余人。学校共有61个招生专业（类）及方向面向全国招生。

2022年，学校优师计划师范生招生规模大幅度增加，计划招收优师计划师范生650名。围绕地方基础教育需要，在2021年汉语言文学、数学与应用数学、英语三个招生专业的基础上，新增了化学、物理学、思想政治教育、历史学、生物科学、地理科学等专业招收优师计划师范生，优师计划师范生招生专业增至9个。

优师计划师范生在四年修读年限内，享受“两免一补”，即免除学费、免缴住宿费、并补助生活费。本科毕业后经双向选择，安排至生源所在省份定向县域中小学任教，入编入岗，任教服务期不少于6年。

此外，学校还新增马克思主义理论、食品营养与健康等两个本科招生专业。其中，马克思主义理论专业旨在培养从事宣传思想政治工作和企事业单位党务工作、管理工作以及中学教育和管理工作及基层公务员人才。食品营养与健康专业旨在培养具备科学基础理论与专业实践技能的食品工程研究和职业教师教育交叉融合的专业人才，就业方向可选择食品与健康相关的职业教育教学、科学研究和现代食品生产与管理等。该专业按食品科学与工程类招生，大一第二学期进行专业分流。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

陕西师范大学：对符合录取标准的考生，学校按照投档成绩排队顺序进行录退。内蒙古自治区实行“招生计划1：1范围内按专业志愿排队录取”录取原则。其他省份按照从高分到低分按考生所报专业（类）志愿顺序安排录取，各专业（类）志愿之间不设分数级差。投档成绩相同时，文化课成绩高者优先。在投档成绩和文化课成绩均相同的情况下，顺序志愿投档批次将依次按语文、数学、外语成绩排序确定，平行志愿投档批次按投档位序确定。

未被所报志愿专业（类）录取且服从调剂的考生，参考考生的相关科目成绩、特长及身体条件、综合素质报告等考虑安排录取专业（类）；不能满足所报志愿专业（类）且不服从专业（类）调剂的考生作退档处理。

英语专业只招收英语语种考生，其余各专业（类）不限制外语语种。学校所有招生专业（类）均无需口试成绩。

人民网：学校在本科人才培养方面有哪些特色？

陕西师范大学：第一，教育部卓越教师培养计划。学校于2015年起实施“教育部卓越教师培养计划改革”项目，相继开设汉语言文学、数学与应用数学、英语、思想政治教育等“卓越教师实验班”，着力培养基础教育卓越教师和未来教育家。

第二，三级（国家—学校—学院）拔尖创新非师范人才培养计划。一是开设了国家级“人文科学试验班”和“理科试验班”培养具有“国际视野、家国情怀、使命意识”和“超前思维、扎实功底、卓越能力”的新时代拔尖创新人才。“人文科学试验班”包含文、史、哲三个专业，“理科试验班”包含数、理、化、生四个专业，新生入校后面向全校选拔。

二是校级创新班。开辟拔尖人才培养“特区”，着力培养一批具有继续培养潜质的学术型人才或专业扎实、业务精湛、素质全面、富有创新创业创意能力的复合型高级专门人才。目前，学校有8个各具培养特色的创新班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

三是院级实验班。从学生选拔、师资配备、教育教学方式方法等方面进行综合改革创新，着力培养具有宽广学术视野和综合创新能力的学术型或复合型人才。目前，学校有6个实验班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

陕西师范大学：学校在大一第二学期启动专业分流工作，除规定的专业外，每位同学均有一次专业分流的机会。在教学资源条件允许的情况下学校尽可能满足学生转专业（类）需求，具体政策以当年专业分流工作的通知为准。

在奖学金方面， 学校高度重视家庭经济困难学生资助育人工作，承诺“决不让一个学生因家庭经济困难而失学”，学校建立了“奖、助、贷、补、勤、免、偿”七位一体多元资助体系，实施了国家奖助学金、国家助学贷款、基层就业学费补偿及国家助学贷款代偿、校内各类奖助学金、临时困难补助、学费减免、绿色通道、学生应急救助金、勤工助学岗位等多项资助政策。

同时，学校注重对受助学生的综合素质全方位培养。学校坚持把“扶困”与“扶智”“扶困”与“扶志”结合起来，着力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的“发展型”资助育人模式。近年来，学校每年各类资助总金额均超过1亿元，并逐年增长。2021年，学校资助学生共52695人次。

人民网：学校在推进学生就业创业方面有哪些举措？

陕西师范大学：近年来，学校积极邀请与学校有长期合作关系的用人单位举办“毕业生实习就业基地见面会”，与100余家用人单位签订《实习就业基地合作协议》，打造毕业生“就业直通车”，实现了实习与就业的“无缝对接”。学校领导干部带队前往各地企业，开展“访企拓岗促就业”专项行动，深化校地校企交流机制，进一步搭建人才交流发展的优质平台。

学校每年组织春季、冬季大型招聘会和校园专场招聘会，年平均接待用人单位2400余家，累计提供各类需求岗位8万余个，参加各类校园招聘会的毕业生达4万多人次；通过线上“直播带岗”形式，联动各个省份重点单位，为学生求职搭建新场景；学校还鼓励各学院根据专业特点，有针对性地举办本专业专场招聘会。每年，有近六成的毕业生在校内各类招聘会上签订了就业协议。

(责编：郝孟佳、熊旭)