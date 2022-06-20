记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都，是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校，前身为西南民族学院，创建于1950年7月，于1951年6月1日正式成立，2003年4月更名为西南民族大学。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

西南民族大学：2022年，学校面向全国招收本科生7000人、预科生462人，招生政策保持基本稳定。今年，学校新增了统计学本科专业，并新开设了中国少数民族语言文学（藏语言）与中国少数民族语言文学（彝语言）零起点班，招收填报该专业志愿且用国家通用语言文字答卷的非民语类考生，免收学费。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

西南民族大学：在70多年的办学历史中，西南民族大学培育和弘扬社会主义核心价值观，促进56个民族师生交往交流交融，各民族多元文化交流绽放、交相辉映，各民族师生员工情同手足、守望相助，营造了团结友爱、和睦相处、共同进步的人文环境。

学校拥有文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类，2022年本科招生专业为79个。国家级一流本科专业建设点（9个）：汉语言文学、旅游管理、人力资源管理、国际经济与贸易、舞蹈表演、电子信息工程、动物科学、动物医学、中国少数民族语言文学。

省级一流本科专业建设点（13个）：建筑学、金融学、法学、食品科学与工程、软件工程、环境科学、城乡规划、民族学、英语、通信工程、动物科学、动物医学、中国少数民族语言文学。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

西南民族大学：学校普通类本科专业和预科班录取时，以考生投档成绩（含小数位）进行录取及确定专业，除内蒙古自治区进档考生实行“招生计划1：1范围内按专业志愿排队录取”外，其余省（自治区、直辖市）进档考生依据投档成绩（含小数位）按“分数优先”原则择优录取。

艺术、体育类专业录取时，学校认可艺术、体育类省级统考（联考）专业成绩，考生须专业考试成绩合格且文化考试成绩达到所在省（自治区、直辖市）录取控制分数线。

西南民族大学部分招生专业要求考生有一定藏语文或彝语文基础，具体要求以有关省（自治区、直辖市）招生主管部门公布为准。建筑类专业要求考生具备一定的美术基础，进校后须加试徒手画。测试成绩不能满足专业学习要求者，学校根据其高考成绩调整到录取分数相当的专业就读。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

西南民族大学：学校实行学分制，新生进校取得学籍后在每年度的春季学期，根据学生的学习成绩和个人申请，按照学校相关规定，可以向学校提出转专业申请。

学校设立了学生资助管理中心，为家庭经济困难学生提供奖、勤、助、贷、减免、补等资助服务。国家、学校以及社会根据学生群体的实际情况，设立多种奖学金和助学金项目，主要有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学校优秀学生奖学金、专项奖学金等，用以激励和帮助大学生顺利完成学业。此外，学校与相关银行共同为家庭经济困难学生申请国家助学贷款提供服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)