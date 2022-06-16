2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

东北大学始建于1923年，是一所具有爱国主义光荣传统的大学。东北大学是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校，2017年9月，进入“双一流”大学建设高校行列。在近百年的办学历程中，东北大学始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行，形成了“自强不息、知行合一”校训精神和“实干、报国、创新、卓越”东大文化。

人民网：2022年学校在招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

东北大学：在招生规模方面，东北大学今年与2021年相比没有大的调整，继续面向全国31个省、市、自治区以及港澳台地区招生5000人左右。广大考生可根据所在省级招生考试机构公布的招生计划，选择符合要求的志愿类型进行志愿填报。

今年东北大学继续面向辽宁考生实施综合评价录取招生，招生计划300人左右，达到辽宁省部分特殊类型相应最低录取控制分数线的考生均可报考。综合评价录取是在提前批次录取，即使考生没有被录取也不会影响后面批次的录取。希望大家多关注东北大学招生网和招生办官方微信来获取相关的招生信息。

2022年，东北大学新增智能采矿工程本科招生专业。该专业面向国家战略性矿产和人工智能的重大需求，依托采矿工程、信息科学和人工智能等优势学科，培养具备数学、力学和智能技术基础，掌握现代矿业智能开采理论、方法和技术，从事黄金、铁、铜等金属矿业工程及相关领域设计、生产、管理、科研工作的创新型、国际化卓越工程技术人才。

人民网：学校的录取原则是怎样的？请您简要介绍一下。

东北大学：调档比例方面，在非改革省份，按照平行志愿投档的一般不超过105%，在改革省份的调档比例原则上为100%。对平行志愿投档到校考生，在政审和体检均合格且服从专业调剂的情况下均予以录取，承诺“提档不退档”。

在分专业录取时实行“分数优先、遵循志愿”的原则，优先满足投档成绩高的考生的专业志愿，专业志愿之间不设分数级差。

在个别省份录取规则存在特殊。例如，东北大学在内蒙古自治区实行“专业志愿清”录取规则，即进档后优先录取第一专业志愿考生，再依次录取其他专业志愿考生。录取原则详情，请大家查看东北大学2022年招生章程。

人民网：考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

东北大学：在平行志愿的填报模式下，可填报的院校数目比较多，广大考生可以采取“冲一冲、稳一稳、守一守”的志愿填报策略。我们在招生网上已经公布了往年的录取分数和最低分位次，对于分数和位次低于东北大学往年录取情况的考生，大家可以把东北大学作为志愿填报的第一所院校或前几所院校之一，“冲一冲”，增加自己被录取的概率。

对于分数和位次与东北大学往年录取情况相接近的考生，建议大家一定要填报东北大学，“稳一稳”。

对于分数和位次高于东北大学往年录取情况的考生，大家可以把东北大学作为志愿填报的后几所高校之一，“守一守”，防止出现脱档的情况。

(责编：李依环、熊旭)