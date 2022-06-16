记者李依环

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

兰州大学是一所高水平研究型大学，是教育部直属全国重点综合性大学，也是“双一流”A类重点建设高校。一直以来，兰州大学以高水平基础科学研究、应用技术研究和高层次人才培养见长，有25个一级博士学位授权点、47个一级硕士学位授权点，涵盖170个博士学位授权专业，277个硕士学位授权专业；设有106个本科专业，拥有4个基础学科拔尖人才培养专业，6个强基计划招生专业。

人民网：2022年学校在招录政策方面有哪些变化？

兰州大学：今年学校新增两个招生专业，为动物科学专业、资源勘查工程专业。

在招录政策主要有以下几个变化：一是艺术类专业招生录取规则变化，专业统考成绩占比70%，文化课成绩占比30%，合成综合成绩，由高到低排序录取。

二是在单列计划招生方面，护理学、中外合作办学项目、免费医学定向生只录取填报该专业志愿的考生，不进行调剂，入校后不允许调整专业。

三是外语类专业限制外语语种，如德语专业只招收英语语种和德语语种的考生。除此之外，中外合作办学项目、医学类、信息类、生物类、物理类、化学类、材料类等专业采用英文教材或双语授课。非英语语种考生要慎重填报。

四是外语学业基础方面，学校对本科毕业生的学位外语有相关合格要求，英语基础较薄弱考生慎重填报，尤其是中外合作办学项目和免费医学定向招生专业。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

兰州大学：我校有国家级特色专业16个：核技术、辐射防护与环境工程、生物技术、生物科学、化学、功能材料、物理学、材料化学、草业科学、大气科学、历史学、地理学、数学与应用数学、理论与应用力学、经济学、行政管理等。

此外，还有一流本科专业37个，兼具学科类别多，专业大类多，转专业机会多，人才培养基地多，推免研究生多，培养的高层次人才多等特点。此外，进入人才培养基地和重点专业就读的机会也很多。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

兰州大学：除强基计划、艺术类、外语类保送生、免费医学定向生、中外合作办学等教育部或学校招生章程中规定不能调整专业的学生外，其他学生均平等享受相关专业调整机会。

在兰州大学就读期间，转专业机会分为五次、七类：

第一，新生入学时调整。一是基地班选拔，14个基地班，400名左右；二是ACCA班选拔，50名左右；三是具有学科特长的新生，可直接申请转入相关专业。

第二，一年后在校生转专业。可以跨学科、跨学院申请，由接收学院根据实际办学条件、考核结果确定转入人数。

第三，萃英班选拔。萃英学院面向二年级优秀学生进行公开选拔，物理、化学、生物、数学、人文（文学、历史、哲学）等5个萃英班。

第四，两年后在校生转专业。可以在本学院内或本学科类内进行转专业，不限制资格条件、数量和比例，由接收学院根据实际办学条件、考核结果确定转入人数。

第五，相关专业“2+2”选拔。新闻学（网络新闻）专业面向全校二年级本科生选拔。

除此之外，学生还可以通过修读辅修专业、第二学位专业、交叉学科微专业等方式实现两个或多个专业的学习。

奖助学金政策方面，兰州大学有非常完备的奖助学贷资助体系，不会让任何一个家庭经济困难学生辍学。

(责编：李依环、熊旭)