人民网北京6月16日电 （记者李依环）今年是北京航空航天大学建校70周年，该校15日正式发布了70周年校庆标识和专题网站。

据介绍，北京航空航天大学70周年校庆标识由主标识和辅助标识组成，意在传承弘扬空天报国精神、展示学校深厚文化底蕴。主标识以数字“70”与学校老主楼、新主楼、沙河主楼三座代表性建筑结合，凝练成稳定、简洁、突出的视觉主体，承载了70年校史中几代北航人的美好记忆，见证了北航70年砥砺前行的发展历程。

北航70周年校庆主标识。校方供图

辅助标识以坚定而流畅的线条构成数字“70”，线条如飞机跑道，又如星移斗转，展现出学校航空航天学科特色和鲜明的精神底色。建校初期北航师生亲手打造的“北京一号”按北斗七星的方位嵌于标志之中，展现学校传承“空天报国”精神，把服务国家作为最高追求、履行一流大学使命担当的坚定决心。

北航70周年校庆辅助标识。校方供图

记者了解到，在经过历时一年、前后3个版本的设计后，北航70周年校庆专题网站也正式上线，共包含6大板块和16个子板块，集中报道呈现校庆的相关内容。

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