人民网北京6月14日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来研究生教育改革发展成效。教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用在答记者问表示，对于“双一流”建设来讲，正确的导向非常重要，坚决破除“五唯”，坚决不围绕各种流行的排行榜办学，坚决突出贡献、创新、质量和成效。

洪大用介绍，首轮“双一流”建设总体实现了阶段性目标，若干所高校逐步跻身世界一流大学行列，材料科学与工程等若干学科进入世界一流学科前列。“双一流”建设引领带动各地建设了410所地方高水平大学和1387个地方优势特色学科，高质量的一流大学和一流学科建设体系正在形成。

记者在现场了解到，在新一轮的“双一流”建设中，教育部更加突出了培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向。具体而言，将重点做好四个方面的工作：一是切实加强党的全面领导，提升高校治理能力，坚持和完善党委领导下的校长负责制，把好办学方向关、人才政治关、发展质量关；二是在建设高校牢固确立人才培养中心地位，坚持把立德树人成效作为检验高校“双一流”建设的重要标准、根本标准；三是坚持服务国家战略需求，优化学科专业布局，引导建设高校在服务国家经济社会高质量发展、解决关键领域“卡脖子”难题、传承弘扬中华优秀文化以及在国际可比学科和方向上尽快突破；四是着力推进建设高校全面提升国际交流合作水平，鼓励建设高校发起国际学术组织和大学之间的合作联盟，主动设计和牵头发起国际大科学计划和大科学工程，主动承担涉及人类生存发展共性问题的教育发展和科研攻关任务，主动回答全球问题，成为世界高等教育改革发展的参与者和推动者，朝着引领者的方向不懈努力。

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