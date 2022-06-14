人民网北京6月14日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来研究生教育改革发展成效。教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用表示，十年来，研究生教育对科研的贡献更加突出。

“近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占三分之二左右；国家自然科学基金重点项目成员中，超过50%为在读研究生，超过30%为在读博士生；嫦娥飞天、蛟龙入海、高铁飞驰、航母入列，一系列国家重大工程的背后，我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。”洪大用说。

洪大用介绍，十年来，科教融合、产教融合模式更加成熟，坚持开门办研究生教育，强化政产学研协同培养，高校与科研院所、高水平企业联合培养的格局逐步形成。认定建设了108家工程专业学位研究生联合培养示范基地；探索了农业硕士“科技小院”育人模式，带动全国高校建设科技小院300多家；医教协同深化临床医学人才培养改革，“四证合一”培养模式得到用人单位和研究生的广泛认同。

记者从发布会上了解到，“双一流”建设高校承担了全国超过80％的博士生和近60％的硕士生培养任务，具有博士学位的专任教师比例从2015年的60%增长到2020年的72%。建设高校在基础研究原始创新、关键核心技术攻关和服务国家重大战略需求等方面连续取得重要突破，取得了全球首座模块式高温气冷堆并网发电、自主研发国内第一座海上大型绞吸疏浚装备、研制量子计算原型机“九章”、研发我国首款新冠中和抗体药物等一系列重要成果。建设高校已连续三年获得国家自然科学奖一等奖，23个国家科学技术进步奖创新团队的主要支持单位中，有11个来自建设高校。

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