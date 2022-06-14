艺术用独特的语言记录社会的变迁，描绘人们的生产生活状态和对世界的认知，艺术院校是培养德艺双馨新时代优秀艺术人才的主阵地，应当正确把握“思政+艺术”的必要性，深入挖掘专业课程中的思政教育元素。中央戏剧学院思政部成立于2011年，承担了全校本、硕、博的思政理论课教学任务。为实现课程思政的落地落细，真正提高人才培养质量、实现立德树人根本任务，思政部坚持立足艺术院校特色，发挥艺术专业优势，深入推进“思政+艺术”教育模式，创新优化思政教育新机制，打造艺术院校思政教育新体系，为培养理想高远、信念坚定、专业扎实的优秀艺术人才砥砺前行。

夯实基础，挖掘思政教育与艺术教学的契合点

思政课是重要的思政显性教育抓手，重视思政课建设是落实艺术院校立德树人根本任务的基础。思政部充分挖掘艺术的思政元素，找准思政教学与专业教学的契合点，用足用好思政课这一思政教育主渠道，推动思政教育入脑入心。

结合中央戏剧学院的特色和戏剧影视类专业学生的特点，思政部将思政和专业相结合，用思政课着重培养学生运用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决问题的能力，通过艺术文化这个强大的载体，形成“思政+戏剧”的同向同行。通过举办“艺馨讲坛”，思政部带领学生们深入感受老一辈艺术家为革命、为理想、为人民不懈奋斗的情怀。在思政课程建设上，思政部将红色现代京剧中的经典剧目引入到思政课堂，通过讲述其中的革命历史背景，帮助学生更好地理解红色剧目的内涵及人物，丰富了思政课程内容的层次性、增强了思政教育的实效性。

中央戏剧学院的前身是1938年在延安成立的鲁迅艺术学院，从诞生起就与党和国家的发展同向同行。80多年来，延安精神和鲁艺的红色基因，已深深融入学院的血脉之中。思政课尤其重视对学校红色基因校史资源的挖掘，积累了较为成熟的实践基础和宝贵经验，取得积极效果。思政部利用文艺节、新年联欢晚会和校史馆、图书馆、校内媒体对学校红色历史进行普及和宣传，同时积极引导学生利用暑期社会实践等形式走进延安鲁艺旧址，追寻红色足迹，传承鲁艺历史和鲁艺精神文化。依托红色基因校史资源，学校逐步汇聚起以传承“鲁艺精神”为原点、以校训“求真、创造、至美”为价值理念的教书育人体系。

拓展渠道，寻找思政教育与艺术实践的结合点

艺术教育既具有提升学生审美能力的功能，更具有坚定学生理想信念的作用。思政部充分挖掘、广泛开展具有思政价值的艺术实践活动，让学生在提升艺术修养的同时获取思政熏陶。思政部《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（实践课）》入选首批国家级一流本科课程，扎实践行“思政+艺术”，重视和强化实践教学，于潜移默化中润泽学生的心灵。思政部先后举办了5届时事评说大赛，参赛选手围绕国内外局势和社会时政热点，以具有吸引力和感染力的评说展示中戏学子对国内外时事热点的敏锐度和洞察力，引发学生们的思考，坚定学生们的“四个自信”。

学院思政部将马克思主义理论融入学生艺术专业当中，推动思想政治理论内化为学生的思考方式，以“马克思主义与戏剧·人生”的形式，组织学生用所学的马克思主义基本原理对艺术实践中的戏剧作品进行分析，实现专业理论和思想政治教育理论的有效融合和转化。

提升动力，推进教师全方位发展

学院思政部以“大思政课”格局推进“思政课程”与“课程思政”教师同向同行、同台协作，打造了一支理想信念坚定、专业素质扎实的教师队伍。

思政部开展一系列红色研学，参观鲁迅艺术学院旧址等红色教育基地，要求教师将红色基因校史资源融入“思政课程”和“课程思政”，致力于培养爱党爱国的优秀艺术精英，创作出优秀作品；举办多期专题读书班，引导教师们用好校史红色资源，从中汲取思想养分，自觉传承学校红色基因。

（作者：刘竞艳）

(责编：李依环、何淼)