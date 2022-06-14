人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

首届香港中小学中国文化普通话比赛举行颁奖礼

2022年06月14日04:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

图为颁奖典礼现场。
　　活动主办方供图（新华社发）

新华社香港6月12日电  （记者黄茜恬）“紫荆文化杯”首届全港中小学中国文化普通话比赛12日在香港特区举行颁奖典礼。

据介绍，该比赛于5月至6月举办，全港80所中小学校报名参与。比赛旨在增强香港青少年学习普通话的兴趣与能力，推动香港青少年对中国文化的认知与认同。

香港特区政府教育局副局长蔡若莲致辞时表示，特区政府教育局一直致力于提升学生的普通话能力，除了课堂学习外，也大力鼓励学校举办普通话学习活动，让学生边学边用、边用边学。未来，特区政府会增加资源为老师和学生创造更多与内地交流、考察的机会，激发学生学习普通话的兴趣。

香港特区立法会议员霍启刚表示，近年来乐见越来越多香港市民愿意讲普通话，也更愿意接触内地文化。国家“十四五”规划纲要支持香港发展中外文化艺术交流中心，这是香港的一大优势。香港市民要承担建设文化强国的历史使命，发挥香港作为中西文化纽带的作用。

联合出版集团董事长傅伟中表示，在香港回归祖国25周年之际，此次比赛诵材皆选用中华经典诗文篇章，充分体现了弘扬中华文化、促进香港发展的主旨，有助于激发香港中小学生学习普通话的兴趣，增强香港年轻一代对中华文化与中国国情的了解与认知。

此次比赛由紫荆文化集团主办，联合出版集团及中华教育文化交流基金会协办。

(责编：李依环、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部