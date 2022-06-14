图为颁奖典礼现场。

活动主办方供图（新华社发）

新华社香港6月12日电 （记者黄茜恬）“紫荆文化杯”首届全港中小学中国文化普通话比赛12日在香港特区举行颁奖典礼。

据介绍，该比赛于5月至6月举办，全港80所中小学校报名参与。比赛旨在增强香港青少年学习普通话的兴趣与能力，推动香港青少年对中国文化的认知与认同。

香港特区政府教育局副局长蔡若莲致辞时表示，特区政府教育局一直致力于提升学生的普通话能力，除了课堂学习外，也大力鼓励学校举办普通话学习活动，让学生边学边用、边用边学。未来，特区政府会增加资源为老师和学生创造更多与内地交流、考察的机会，激发学生学习普通话的兴趣。

香港特区立法会议员霍启刚表示，近年来乐见越来越多香港市民愿意讲普通话，也更愿意接触内地文化。国家“十四五”规划纲要支持香港发展中外文化艺术交流中心，这是香港的一大优势。香港市民要承担建设文化强国的历史使命，发挥香港作为中西文化纽带的作用。

联合出版集团董事长傅伟中表示，在香港回归祖国25周年之际，此次比赛诵材皆选用中华经典诗文篇章，充分体现了弘扬中华文化、促进香港发展的主旨，有助于激发香港中小学生学习普通话的兴趣，增强香港年轻一代对中华文化与中国国情的了解与认知。

此次比赛由紫荆文化集团主办，联合出版集团及中华教育文化交流基金会协办。

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