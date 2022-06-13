人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育>>本网原创

教育部：确保高校学生返乡顺利 及时纠正个别地区层层加码现象

2022年06月13日11:54 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月13日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部近日召开2022年第9次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，交流地方和高校疫情防控做法，部署统筹做好当前教育系统疫情防控和教育教学工作

会议作出四项部署：一是持续落实高校学生离校返乡政策要求。各地教育行政部门和高校要落实好6月3日国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《关于做好全国高校学生离校返乡疫情防控工作的通知》，确保政策执行有力、学生返乡顺利，及时纠正个别地区落实政策时存在的一刀切、层层加码等现象。

二是统筹安排疫情防控和教育教学工作。各地教育行政部门和高校根据疫情防控形势、学校封控管理情况和在校学生数量，按照“省内统筹，一校一策”原则，精准研判、统筹安排学校疫情防控和教育教学工作。

三是加强对学生关心关爱。要统筹落实疫情防控和校园服务保障措施，充分了解学生诉求，妥善安排好学生学习、科研、实习、考试等，加强对学生的关心关爱。

四是抓好暑期校园疫情防控。暑期临近，各地教育行政部门和高校要提前谋划暑假放假、秋季学期开学安排，细化暑期校园疫情防控方案，根据教学科研、后勤保障等工作实际，合理安排暑期留校工作人员，严格落实留校师生员工管理，确保师生健康、校园安全。

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部