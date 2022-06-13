习近平总书记在中国人民大学考察时强调：“思政课的本质是讲道理，要注重方式方法，把道理讲深、讲透、讲活。”把道理讲“透”是讲“深”的必然升华，是讲“活”的关键前提。顾名思义，所谓“透”是指通透、透彻；把道理讲“透”，就是通过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，把深刻的哲理学理道理说清楚、讲透彻，让学生知其然更知其“所以然”和“所以必然”。思政课的本质是讲道理，能否把道理真正讲“透”，直接关系到思政课的本质实现和形象好坏。

把道理讲“透”是思政课的本质要求。首先，讲“透”要求理论彻底、以理服人。思政课，讲的就是彻底的、能说服人的马克思主义大道理、学以致用真道理和身体力行实道理。思政课教师只有自己对这些道理背后的思想理论学习通透、研究彻底并高度认同，才能把道理讲清讲透，才能让学生在豁然开朗中真正洞察“说法”背后的“想法”和“方法”，领会“道理”之中的“真理”和“情理”。其次，讲“透”要求理论对症、答疑解惑。思政课教师所讲的理论、观点、结论要经得起学生各种“为什么”的追问。要善于从一个问题切入，把一个观点讲透，以点带面、触类旁通，把大学问讲得丝丝入扣，让学生在心悦诚服中懂政理、明学理、通事理。再次，讲“透”还要求逻辑清晰、表达顺畅。“要言妙道”要想说服学生，必须尊重学生认知规律，以合乎青年特点、贴近生活实际、言之有物的教学语言，讲透道理的内容实质和发展机理，引导学生透过“熟知”领悟“真知”。

把道理讲“透”是深化思政课改革创新的现实需要。把道理讲“透”不仅是深化思政课改革创新的题中应有之义，更是思政课赢得学生、实现铸魂育人的关键之举。只有把道理讲“透”，才能增强大学生思政课的获得感。反之，似是而非、隔靴搔痒、雾里看花，终究只能是说一套做一套的假道理、自说自话的小道理、空中楼阁的虚道理，学生的听课效果自然会大打折扣，也会影响思政课教学改革创新的质量和效果。

只有把道理讲“透”，才能巩固加强思政课意识形态主阵地。当今世界百年变局和世纪疫情交织，两种价值体系的较量日趋激烈，社会上的一些错误思潮暗流涌动。这就要求我们的思政课一定要激浊扬清、立破并举，讲清“国之大者”，讲透“世之大势”，讲明“行之大道”，教育引导学生明辨是非、抵御错误思潮，争当自信自强、可靠有为的新一代。

只有把道理讲“透”，才能让思政课更好满足学生成长发展需求和期待。新时代的中国青年，更加自信自强、富于思辨精神，同时也不可避免会在理想和现实、主义和问题、利己和利他、小我和大我、民族和世界等方面遇到思想困惑。作为立德树人的关键课程，思政课必须有针对性地讲清讲透学生思想上的困惑，帮助学生正确地认识时代、认识历史使命，争做堪当民族复兴重任的时代新人。

把道理讲“透”是思政课教师的必修课。习近平总书记指出，讲好思政课不容易，因为这个课要求高。一直以来，教学涉及内容“广”、更新速度“快”、内容要求“专”等是思政课面临的重大挑战。如何应对这些挑战，把思政课的道理讲“透”，是每一个合格思政课教师的必修课。

一方面，把道理讲“透”不仅要求思政课教师在思想上形成共识，还要在教学中具备讲“透”的能力。只有让有思想的人来讲思想、有信仰的人来讲信仰，才能讲得敞亮、讲得深刻、讲得透彻。思政课教师要坚定政治信念，克服“本领恐慌”，坚持理论专攻和学术钻研相统一，自觉提升用马克思主义立场、观点和方法把道理讲“透”的能力和水平，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，既讲清哲理又讲好学理，既讲明政理又讲透事理，以彻底的思想理论说服学生，从而达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的教学效果。

另一方面，要推动把道理讲透的教学方式方法创新。既要“照着讲”，把理论讲清楚；又要“接着讲”，关注道理之后的脉络；更要追求“对着讲”和“领着讲”，聚焦学生关注的重大现实问题和思想困惑，灵活运用问题式、参与式、比较式等教学方法，进行靶向讲解，赢得学生的情理共鸣。此外，还要集中优势资源着力打造把道理讲“透”的高精尖数字化思政课教学资源平台；不断健全教学团队集体备课、集体观摩评教、教学考核评价等机制，打造把道理讲“透”的良好教学生态。

（作者：任鹏，系东北大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、东北大学马克思主义学院副院长）

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