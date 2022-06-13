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出新招 引人才 江苏宜兴打造创新之城

2022年06月13日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：出新招 引人才 江苏宜兴打造创新之城

　　近日，2022宜兴国际科创英才节启动，该市发布了“‘科创宜兴’建设‘331’行动计划”“‘宜荟才·兴未来’幸福车行动计划”“宜兴市青年人才驿站2.0建设行动计划”，宜兴市海外人才工作站（欧洲站）、宜兴市招才引智工作站（杭州站）揭牌，并在南京大学、天津大学等10家高校设立宜兴高校人才工作站。

　　“我们将通过这些新举措，在助力高校大学生就业创业的同时，积极优化科技创新营商环境，提高人才服务水平和品质，着手推进新时代‘人才强市’战略，把宜兴打造成为环太湖科创圈创新之城、人才活力之地和高新特色产业引领区。”宜兴市委书记封晓春说。

　　今年以来，宜兴面对日趋激烈的人才和产业竞争，围绕“十四五”发展定位与目标，聚焦科技创新关键领域，瞄准高新特色产业培育薄弱环节，以前所未有的力度、突破常规的举措，着力打造政策环境、加速人才引育、强化科创载体、助推成果转化、培育高新企业等，全力推动“科创宜兴”建设。

　　目前，宜兴在调优调高电缆、节能环保、非金属材料三大传统产业的同时，正在加快做大新一代信息技术、新能源、生物医药三大新兴产业，布局培育人工智能、区块链、量子技术三大未来产业。而这些产业亟待有强大的科技人才作支撑。

　　宜兴市科技局局长唐其君介绍，“科创宜兴”三年建设行动计划，主要围绕产业发展需求，从顶层设计与规划着手，重点实施科创载体储能、科技招商扩能、开放合作赋能3项攻坚突破行动，主导产业高新化、科创企业集群化、科创人才国际化3项争先创优行动，以及1项科创服务保障的强基固本行动计划。

　　“宜兴力争到2024年，新建功能完备的科创载体15个、面积30万平方米以上，新引进科技型企业500家，高新技术企业总数达到1200家。”唐其君说。

　　宜兴市人力资源和社会保障局局长花强介绍，宜兴围绕加速汇集高校创新资源、加速完善成果转移转化体系、打造国际化高端人才梯队、全面提升产业创新水平，5年内将新建10家以上海外工作站，100个高校工作站，提供2万个大学生实训岗位。

　　在完善人才服务体系上，今年宜兴为不断拓宽引才渠道，进一步创新引育方式，将开设“政策直达车”“人才服务直通车”和“校地互通车”，深入开展“百企千才高校行”“访企拓岗促就业”系列活动，并通过“一站式”“一网式”“一企一策”“一校一案”等，打通人才服务最后“一公里”，助力高校解决大学生就业难，为企业创新提供重要人才保障，提高宜兴主导产业高端化发展水平。(记者 过国忠 通 讯 员 王 舟 李 林)

(责编：郝孟佳、何淼)

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