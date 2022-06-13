本报记者 孙亚慧

①江苏常州交通技师学院工程车辆系教学现场。（2019年5月）

胡扬辉摄

②浙江东阳职业教育中心学校东技校区内，一名学生在参加钳工项目比赛。（2021年6月）

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③河北邯郸职教城的学生进行电工电子实践操作。（2019年4月）

新华社发

④广西柳州职业技术学院的学生参加“数控机床装调与技术改造”项目比赛。（2019年1月）

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职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育，加大力度推动职业教育的改革发展，不断增强职业教育对经济社会发展需求的适应性。

过去10年，我国职业教育从“层次”走向“类型”、从政府主体走向多元参与、从规模扩张走向内涵发展，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供了优质人力资源支撑，大有可为的职业教育舞台越来越宽广。

已建成全世界规模最大的职业教育体系

10年间，职业教育主动服务经济社会发展，适应性更强。面向市场、服务产业是职业教育的基本功能，也是推动职业教育发展的基本策略。教育部两次调整专业目录，以产业、行业分类为主要依据，淘汰落后专业108种，升级和补充专业1007种，更新幅度超过70%。目前，全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，使人才培养结构调整与需求结构变迁更好地对接起来，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。

数据显示，目前，我国已建成全世界规模最大的职业教育体系，2021年高职学校招生557万人，相当于10年前的1.8倍；中职学校（不含技工学校）招生489万人，招生规模企稳回升。中高职学校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才，为经济社会发展提供了源源不断的技术技能人才。与此同时，国家先后出台《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》《职业院校全面开展职业培训 促进就业创业行动计划》，启动“1+X”证书制度试点。全国1万余所职业学校每年开展各类培训上亿人次，在开展新型职业农民培训服务的高职院校中，141所学校年培训量超过5000人/日，86所学校年培训量超过10000人/日。职业学校培养能力不断增强，学历教育与培训并举并重的职业教育办学格局基本形成。

校企合作不断深入推进，呈现多样化格局。全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖了企业、学校、行业、科研机构在内的4.5万余家成员单位。世界500强企业中，有175家企业参与职业教育集团化办学。在全国培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市，构建起以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合新模式。在“土地+财政+税收”政策激励下，职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，年均增幅达8.6％，现代学徒制试点覆盖1000多个专业点，惠及10万余学生（学徒）。

职业教育与普通教育相互融通，也使学生成才路径更畅。“一方面，引导青少年树立技能报国之志，全国4500余所职业学校支持中小学开展劳动教育实践和职业启蒙教育，辐射中小学近11万所，参与人次超过1500万。另一方面，加快建立‘职教高考’制度，完善‘文化素质+职业技能’考试招生办法，为中职学生和普通高中学生提供更适合的多样化发展机会。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季如是说。

职教教师队伍整体素质稳步提升

2018年，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对新时代教师队伍建设作出顶层设计；2019年，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，教育部等四部门印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》，对职教教师工作进行了全面部署。

今年，新修订的《职业教育法》正式施行，对职教教师队伍建设作出规定，为发展中国特色现代职业教育、建设高质量职教教师队伍夯实法治基础。可以说，职教教师队伍建设的各项制度在逐步健全，治理体系基本确立。

队伍结构不断优化。全国职业学校专任教师规模从2012年的111万人，增加到2021年的129万人，增幅为17%。从年龄结构看，中职学校50岁以下专任教师占比将近80%，高职院校此项占比83%，中青年正成为职教教师队伍骨干力量。从“双师型”教师在专业课教师中的占比看，均超过55%（中职56%、高职专科59%、高职本科59%），达到了占比过半的要求。从学历结构看，中职学校本科及以上学历专任教师占比94%；高职学校本科及以上学历专任教师占比99%，研究生及以上学历专任教师占比41%，长期以来职业学校专任教师学历不达标的问题得到有效解决。

启动实施国家职教教师素质提高计划。建立起了“国家示范引领、省级统筹实施、市县联动保障、校本特色研修”的四级培训体系，遴选确定一批国家级职教教师、校长培养培训基地。据教育部教师工作司司长任友群介绍，2012年以来，中央财政累计投入培训经费53亿元，带动省级财政投入43亿元，有效支撑了5年一周期的全员培训工作。

“2022年，启动实施‘职教国培’示范项目，着力打造一批能够发挥高端引领和示范带动作用的培训项目，为各地各校打造样板。

全国职教教师教学创新团队建设工作于2019年启动，分两批建设364个创新团队，示范带动建立省级创新团队500余个、校级团队1600余个。”任友群说。

校企双向流动也更加通畅。早在2012年，教育部等四部门便印发《职业学校兼职教师管理办法》，支持、鼓励和规范职业学校聘请具有实践经验的专业技术人员、高技能人才担任兼职教师。2016年，教育部等七部门印发《职业学校教师企业实践规定》，明确职业学校专业课教师每5年必须累计不少于6个月到企业或生产服务一线实践。2019年，教育部等四部门公布了102家企业为全国职业教育教师企业实践基地。国家职业教育智慧教育平台今年也将专设教师企业实践项目发布板块，建立兼职教师库，为校企搭建沟通桥梁。

职业教育对外开放水平进一步提高

在国家教育行政学院学术委员会主任、职业教育研究中心主任邢晖看来，经过10年发展，我国现代职业教育体系趋于完善，层次结构更加完整。“中职和专科高职教育不再是学历终结的教育，不仅可以直接衔接，还能与职业本科及以上学历贯通起来。职教高考的新赛道，使职校生通往接续教育的道路更宽广，更畅通。”邢晖说。

与此同时，10年间，职业教育用数字化赋能，不断拓展办学空间，始终坚持人人皆可成才，并为人人尽展其才创造条件。今年12月，国家职业教育智慧教育平台将正式上线，覆盖19个大类、396个高职专业，汇聚660余个专业教学资源库、1000余门在线精品课和2000余门视频公开课，为全民学习提供充足的数字资源。

陈子季指出，办好新时代职业教育，既要坚定不移走中国特色职业教育发展道路，还要博采众长、融通中外、借鉴吸收好的做法、好的经验，加快制度创新、重塑比较优势。

10年间，我国职业教育在“引进来”和“走出去”中不断实现“再提升”，通过优化职业教育对外合作交流机制，在互利共赢中为世界各国提供可借鉴可推广的中国方案、中国智慧。

服务“一带一路”倡议，职业教育开放水平更高。我国职业教育与70多个国家和国际组织建立了稳定联系，“一带一路”沿线国家成为我国招收留学生的主要生源地和境外办学的主要集聚地，多元协同培养模式和管理规范逐步形成。目前，400余所高职院校与国外办学机构开展合作办学，全日制来华留学生规模达1.7万人。

据陈子季介绍，2019年，13所高职院校协同中国有色矿业集团有限公司，在海外独立举办第一所开展学历教育的高等职业技术学院——中国—赞比亚职业技术学院，5个教学标准成为赞比亚职业教育教学标准，中国职业教育教学标准首次进入非洲国家国民教育体系。在海外19个国家建立20个“鲁班工坊”，泰国“鲁班工坊”建设人员被泰国公主诗琳通授予“诗琳通公主纪念奖章”。职业学校开发的国际化数字教学资源进入英国学历教育体系，获得欧洲国家承认。

在40多个国家和地区开设“中文+职业教育”特色项目，涉及高铁、经贸、旅游、航空等领域，为各国学员提供了职业教育培训和就业发展机会。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)