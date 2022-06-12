中新网天津6月11日电 (记者 王君妍)“感觉发挥还不错！这几天虽然是一个人考试，但也没觉得紧张，答题时挺专注的。”昨天(6月10号)上午，天津医科大学总医院的特殊考场内，天津五中新疆班高三学生张原壹顺利完成最后一门科目的考试，第一时间通过视频电话跟在校老师分享考后喜悦。

看到学生轻松的神态，天津五中校长郭文颖和同事们也如释重负。这些天，这个“一个人的考场”里，留下了张原壹为梦想努力拼搏的身影，也凝聚着一群人全力为考生提供服务保障的心血和付出。

据了解，5月12号，张原壹突发胰腺炎进入天津医科大学总医院治疗。“孩子是新疆克拉玛依的，母亲不在身边，这些天，随行老师就是‘临时妈妈’，包揽她的日常起居和学习辅导。”郭文颖告诉记者，“在医院的积极治疗和老师悉心照料下，学生病情得到控制，但身体仍然十分虚弱，一时半刻无法出院。”

随着高考时间临近，张原壹能否顺利参加考试牵动着大家的心。“就差临门一脚了，这么长时间的努力会不会白费？”“能在医院里参加高考吗？”……许多忧虑也萦绕在孩子和家长心头。

守护梦想和守护健康同样重要。郭文颖表示，“我们绝不让任何一个考生轻易失去考试机会！”经过天津市、区多部门综合分析研判，张原壹身体状况和医院实际环境允许为她单独组织考试。

在天津市卫健委、天津市教育招生考试院和天津医科大学总医院支持下，红桥区教育局、红桥区文化和旅游局、公安红桥分局、红桥区教育招生考试中心、天津五中等部门在内的工作专班随即成立，提交申请、制定方案、布置考场……一项项准备工作紧锣密鼓地有序进行。

考虑到考生不适宜远距离移动，医院专门腾出病房旁的一间独立办公室作为考场，配备了桌椅、电源、空调。天津医科大学总医院常务副院长张蔷介绍说：“我们还详细制定了外来相关人员车辆进出院路线及流程、考场环境清洁消杀安排和感控建议，安排专人负责医疗和营养餐饮保障服务等，确保考生平安高考。”

“别看考场小，但该有的一样不少。”红桥区教育局副局长刘亚坤表示，“在医院的配合下，我们在考场设置了屏蔽仪、摄像头、挂钟、台灯等，并规范张贴考试相关要求提示语。”

同时，天津市红桥区严格落实考务要求，提前确定各科目考试组考基本流程，结合考生实际，遴选了包括一名心理教师在内的两名女性监考人员，组织民警协助开展试卷领取、收送及维持考场外秩序等全流程工作。

这期间，张原壹母亲龚玉梅也从外地赶了过来。“因为她是中高风险地区来津，我们立即协调文旅部门为她对接集中隔离酒店，并且每天和她沟通孩子治疗、考试准备情况等，让她能够安心隔离。”刘亚坤说。

得知能在医院参加高考后，母女俩感动得直掉眼泪。开考前一天，张原壹还收到了学校精心准备的“加油包”，有铅笔、尺子等文具和牛奶、水果。她说：“老师们都祝我考试顺利，尽早康复出院。”

就这样，带着一群人的爱与期盼，张原壹在“一个人的考场”顺利参加高考，完成各科目答题。“特别感谢所有帮助我的人，让我能完成这次非同寻常的考试，没有辜负这几年的努力学习！”考试结束离开考场时，她向身边所有工作人员鞠躬致谢。

“天津真是个有爱有担当的地方！”已经结束集中隔离，来到医院陪护女儿的龚玉梅说，“除了感恩还是感恩，孩子能及时得到救治，并且在医院完成高考，离不开五中老师们一直以来的关心爱护，也离不开这么多部门的帮助支持，她的青春有爱、有梦想、没有遗憾！”

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