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天津市举办2022津台青年就业创业系列活动

2022年06月12日05:31 | 来源：中国新闻网
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中新社天津6月11日电 (杨子炀 王在御)“融融春意青青咖香”津台青年就业创业系列活动11日在海峡两岸青年就业创业示范点——天津101汽车文化广场举办。

活动现场，尾田咖啡、半半咖啡、彬岛咖啡、Soulg咖啡、飞利西蒂等5家津台两地自主创业青年进行咖啡冲泡和烘焙制作展示，南侨食品、康师傅、威士特、王品、鲜活果汁、茶米茶等9家两岸知名烘焙、饮品行业从业者进行现场展示。活动还邀请网红、自媒体达人探店宣传、现场直播，并通过咖啡学苑、电商学苑创业讲座的形式，为在津台青讲授咖啡文化知识、传授电商创业心得，助力津台青年寻找商机、携手合作，进一步促进台青小微创业企业更好发展。

在“台企送岗聚力启航”——2022津台青年人才招聘成果展示区，天津市委常委、市委统战部部长冀国强详细了解在津台资企业线上招聘情况。他对台资企业在努力稳定和扩大就业岗位上积极履行社会责任、主动为台青在津发展搭建平台表示感谢，希望台企充分发挥自身优势，吸纳更多津台两地青年加入企业，在助力企业发展的同时，为国家培养更多青年人才。

据了解，“台企送岗聚力启航”——2022年津台青年就业春季招聘会，共邀请到南侨食品、康师傅控股、罗升企业等十余家在津知名台企参与，提供了近百个岗位、400余个职位，吸引了天津市10余所高等院校学生报名参与线上招聘活动。

2022津台青年就业创业系列活动由天津市台湾同胞投资企业协会主办。有关部门负责人及在津台胞、台青参加活动。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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