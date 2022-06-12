新华社北京6月10日电（记者 任沁沁）记者10日从公安部获悉，2022年全国高考期间，全国公安交管部门出动警力67.8万人次、警车17.1万辆次，引导护送送考车辆2.7万余批次，为走错考场、遇有拥堵等情况的考生提供紧急救助服务1.91万次，对轻微交通违法的8500余辆送考车辆警告警示后迅速放行，为1193万名考生创造了安全、畅通、宁静的道路交通环境。

2022年高考在工作日举行，南方多地连续强降雨，交通安保任务重、压力大。高考前，各地公安交管部门排查送考车辆12.5万辆，对驾驶人进行集中交通安全教育；在考点周边道路设置了1.1万处禁停、禁鸣区域，增设提示警示标志4.2万块，优化交通流线4587处。高考期间，各地设立的1.6万个爱心护考岗主动帮扶考生，严查闯禁行、乱停车、乱鸣笛等交通违法；5600余个“铁骑”护考小分队巡护考点，73.7万个临时停车位便利车辆停放，保障了考生的安全顺畅通行。

广大交警辅警风雨无阻、爱心护考。其中，四川雅安交警全程护航宝兴震区考生赴天全县考点、广东珠海交警巨型遮阳伞接龙撑起一片“小晴天”等数百个交警护航高考的感人瞬间，受到广泛点赞。

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