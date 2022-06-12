“拉倒吧！你在我们西孔村能待几年？还不是来镀镀金，以后好混！”2013年，刚刚毕业的王萌萌，来到安徽省定远县西孔村任村官。在第一次村民代表大会上，还没等她把“节水农业”的想法说完，村里的“老王头”就“噌”地一下站起来，连珠炮儿似地数落开来。

王萌萌涨红了脸，刚出校门的她，哪见过这个阵仗，噙着眼泪一路小跑下了台。

回到办公室，她再也控制不住情绪，一把鼻涕一把泪地向村支部书记哭诉：“咱村缺水，搞节水农业是没办法的办法。您看隔壁长丰县农民种草莓，亩均收入过万，咱们就守着一季稻一季麦，一年到头累死累活才千把块……”

“他们种了一辈子地，也没‘种’出来大洋楼、小汽车，又怎会相信你一个小妮子的话呢？”村支部书记对这样的场面见怪不怪。他鼓励王萌萌：“你年轻有冲劲，又有文化，有想法就去干，我全力支持！”

“老王头”的话不是没来由。西孔村位于江淮分水岭脊背处，当地民谣说：“洼地洪水滚滚流，岗上滴水贵如油。”村民们看着水却没水用，更甭提发展产业。

一定要翻过这道“脊背”！一想到“你是来镀金的”这句话，王萌萌在心里暗暗发狠，“既然你们不相信，我就干给你们看”！

拿着东拼西凑的钱，王萌萌包下了200亩地种草莓。为了避免与邻县草莓品种同质化，打出自己的牌子，她跑遍了周边几个省的草莓基地，终于在浙江找到了好苗。可人家培育得好好的苗，一到西孔村就“水土不服”了，很快枯的枯、死的死。王萌萌独自蹲在大棚里，哭了。

擦干眼泪，找农技专家一分析，原来是运苗过程中苗受了热。在专家指导下，王萌萌决定自己育苗，苗的问题很快解决了，眼看着草莓见天儿地长，她心里甭提多欢喜了。

可没想到，最后销售又成了问题。草莓不耐运输，需要在完全成熟前就完成采摘，否则拉到市场没几天，就会伤的伤、烂的烂，卖不上价钱。王萌萌又交了一笔“学费”。

拉着半车没卖掉的草莓回村，她坐在车斗里，又一次掉泪了。

“你看，我说的咋样？”“老王头”有些神气。

这话传到了王萌萌的耳朵里，本有些气馁的她，下定决心要把这口气赌下去。总结了第一年踩过的坑，第二年200亩草莓成功翻本盈利，王萌萌终于翻身了。

“这小妮子真挣着钱了！”看到真金白银的效益，村民们纷纷向王萌萌“取经”，包括“老王头”。在王萌萌带领下，村里草莓大棚由点成线连片，加上西瓜、葡萄等多种经济作物，特色种植面积达到了3000多亩。

王萌萌还创立了西孔村品牌“皖圩”，引导村民借着乡村旅游的东风，发展采摘园、餐饮民宿等等。“你看看，一到周末，城里人就跟赶集似的来咱村。”现在的“老王头”，成了西孔村产业头号代言人。

两年转眼过去。2015年，服务期满的王萌萌第一次有了考编回城的机会。她想也没想就放弃了，村里产业刚起步，怎么放得下？

“你能待几年？”当年的“质问”，王萌萌用行动给出了答案。这一留，就是4年。4年间，西孔村特色种植面积从0跃至3000余亩，村民人均年收入突破1.5万余元，“落后村”一举成为远近闻名的“明星村”。当年爱哭鼻子的“小妮子”已成了人人信赖的“萌书记”。

2018年，王萌萌当选十三届全国人大代表。“西孔村有个萌书记”传得越来越远，不断有企业开出诱人高薪，有单位许诺重要岗位，随时可以去上班，可王萌萌全都放弃了。脱贫攻坚正值最后冲刺期，村里的事千头万绪，一天当成三天用尚且不够，怎么放得下？“我本来就是农村人，对土地的感情什么也取代不了。”

2021年，王萌萌转任九梓村党总支书记，当年全村村集体收入翻了一倍，达到122万余元，稳居全县第一。她的下一个目标是200万元。

江淮分水岭见证：王萌萌从别人眼中的“镀金村官”，变成了不走的“扎根书记”。

5月的一个周末，天越来越热了，刚从防疫卡点巡查回来，王萌萌摘下草帽，汗水浸得刘海儿贴在脑门上。没顾上喝一口水，她又投入工作中——办公室门口好几拨村民在等着，“我们就信‘萌书记’的”！

（记者 丁一鸣 常 河）

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