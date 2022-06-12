本报记者 于 洋

走进位于保加利亚普罗夫迪夫农业大学的鲁班工坊，“咔嚓咔嚓”的相机快门声从教室里传来。课堂上讲授的是农产品电商信息采集和平台运营，学生们正跟随中国老师的在线讲解，用相机对农产品进行拍照。

去年10月，由天津农学院、天津市经济贸易学校与保加利亚普罗夫迪夫农业大学合作共建、占地1600平方米的鲁班工坊正式启用。“这是为培养现代农技人才打造的重点平台。”普罗夫迪夫农业大学副校长斯维特拉·扬切娃告诉记者，保加利亚是欧洲传统农业大国，多年来一直非常注重发展农业科技和农业教育，但农村电子商务和智慧农业发展水平相对滞后。这几年，扬切娃多次前往中国参观交流，对中国电商的快速发展印象深刻，也认识到保中两国在这一领域合作潜力很大。“鲁班工坊自运营以来深受学生们欢迎，开创了两国农业和职业教育合作的新领域。”扬切娃说。

目前，普罗夫迪夫农业大学的鲁班工坊设有农业生物技术实验室、农业智能设备实验室、智慧农业电商平台运营室、智慧农业商品信息采集室等4个专业实验室，在天津食品集团保加利亚公司建有农产品电子商务实训室等3个实训基地，可以从理论到实践全方位培养本土农业领域技术技能人才。鲁班工坊自建立以来，已经有数十名学生参与或体验了实践教学活动。

尽管当前中国教师只能在线授课，却丝毫没有影响学生们的学习热情。普罗夫迪夫农业大学经济学院学生克鲁姆·赫里斯托夫说：“在这里不仅可以学习和了解中国现代农业技术，还可以了解位于保加利亚的中国—中东欧国家农业合作示范区和中国—中东欧农产品物流中心的相关发展情况，获取直通中国市场的渠道。”

“通过鲁班工坊，我们可以学习中国现代农业的一些新技术和新模式，帮助我们掌握就业所需要的动手能力，如进行现代化的农产品质量检测、搭建农业电商平台、以市场化为导向进行农业生产管理等。在这里学到的很多知识都与中国的农产品或食品公司业务相关，对我们将来就业很有帮助。”普罗夫迪夫农业大学学生克里斯蒂娜说。

“鲁班工坊是保中两国在农业领域开展合作的一次积极尝试。”普罗夫迪夫农业大学经济系主任迪莫·阿塔纳索夫表示，该校今年接收了9名来自中国的留学生，“我们非常高兴有越来越多的中国学生来保加利亚交流学习。学校计划开设与欧盟相关的课程，方便学生们了解更多市场运作与规则。”

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 03 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)