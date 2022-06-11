本报记者 富子梅

欧俊轩为“澳门设计周”设计的主题海报。

（受访者供图）

岑健恒设计的“何小涌”及“何小涌”衍生产品。

（受访者供图）

外包装印着恐龙图案，有着鲜明清新的色彩，里面其实是汉堡包；

橙红底色上的螃蟹，驮着老字号中文招牌；

淡绿色红耳龟“何小涌”，龟壳是菠萝包、杏仁饼；

白底蓝字街牌、深绿色垃圾桶模型，对应的是澳门日常物件；

……

这些颇具巧思、融合生活烟火气的文创产品，创作者是一群澳门“90后”。作品色彩图案各异，新颖灵动，装点着古老澳门的街道、店铺、商号，展现着城市的勃勃生机。

“先做别人没做过的”

春季“塔石艺墟”最近在澳门塔石广场如期开张，百余个澳门原创文艺品牌云集，展示销售文创产品。

在4号摊位“昉工作室”，摆满了澳门历史建筑、路牌、站牌等模型，吸引不少人驻足选购。这些小摆件可以放在案头，也可以做冰箱贴，许多人看了一眼就爱不释手。

“建筑承载着时代和生活记忆，是实物历史、有形时光，有温度有情感。”创始人劳健伟说，澳门是一座有400多年历史，以中华文化为核心、多元文化融合发展的城市，许多建筑都讲述着澳门故事，融聚文化底蕴，值得用心挖掘价值，保护传承。

“昉工作室”由3位澳门“90后”创立，他们用3D打印技术设计制作澳门历史建筑等模型，涵盖澳门市政署、岗顶剧院等公共建筑，公交站牌、路牌等日常设施，甚至垃圾桶等生活用品的模型。

“瞧，这是我们做的第一个产品。”劳健伟拿起“德成按”模型告诉记者，这是他曾工作过的典当行。“你发现了吗？我们没做澳门最著名的大三巴牌坊，而是选择先做别人没做过的。”劳健伟指着路牌、站牌等看起来平淡无奇的模型说，它们更容易被忽略、被遗忘，却蕴含着故事，承载着城市记忆。

“我印象最深的是去年在秋季‘塔石艺墟’上，一位盲人由朋友带着，走到摊位前，拿起澳门市政署模型，反复触摸，仿佛‘看’到了似的，满脸欣慰。”劳健伟说，顾客的认可在那一刻让他发现自己的价值，也坚定了创业理想。

“要知道你背靠的是什么”

认识欧俊轩，是在澳门特区政府授勋典礼上，他荣获2021年度文化功绩勋章。一位“90后”平面设计师何以赢得这么高的荣誉？

面对面采访，他一开口便回答了记者的疑问。

“好的设计能创造鲜明的城市形象。我出生成长在澳门，立足中国、展示澳门才能赢得认可，否则再光鲜的作品也没有灵魂。”欧俊轩打开手机，展示自己众多获奖设计作品，最抢眼的是鲜艳色彩烘托出的中国文字。

“瞧，橙红底色上的螃蟹造型，代表澳门水蟹粥的鲜美滋味；清新的恐龙造型，让人看到就想张大嘴咬一口。这些虽是商业品牌设计，却获得国际奖项，赢在中国文化标注的独特澳门设计风格。”欧俊轩说。

“成绩源于向内地设计团队学习所得，老师们教会我的不仅是专业技能，更多是做人道理。”欧俊轩说起在内地的实习经历，“当我紧盯欧美潮流希望得到国际认可时，老师告诉我：要知道你背靠的是什么，是什么始终标识着你，让你区别于他人。”欧俊轩从大一暑假开始，先后去过北京、深圳、广州、上海、长沙等内地城市，跟随设计师及其团队实习，这让他明白，在设计领域，可以凭借中华文化深厚底蕴一飞冲天。

“虽然得了不少设计领域的大奖，但在我心中，分量最重的是澳门文化功绩勋章。”欧俊轩说，如何用设计作品更好地展示澳门，年轻人责任重大。

“慢慢来，比较快”

圆顶帽、黑框眼镜、腼腆的笑容，“我就是‘何小涌’的创作者。”澳门青年岑健恒自报家门。

“何小涌”是一只卡通龟的名字，来自澳门鸭涌河公园。全身淡淡的绿色，特色是龟壳——澳门美食菠萝包、杏仁饼、蛋挞等都是它的壳。“何小涌”玩偶、贴画、手袋、靠枕、T恤衫、口罩等一系列文创产品，在市场上很受欢迎。

岑健恒大学期间就以患有先天性缺壳综合征的红耳龟为原型，创作了“何小涌”卡通形象，并在龟壳上做足文章，赋予它澳门特色。“‘何小涌’背上菠萝包，假装有了龟壳，看起来跟其他龟一样，内心却很自卑。”岑健恒讲起“何小涌”的故事，在一次车祸中，救助了因龟壳卡住而无法翻转身体的正常龟，才发现无壳的残缺身体能帮助他人，从此变得自信且有爱。

岑健恒娓娓道来，偶尔有点“喋喋不休”，一些词语被一次次重复。“也许因为从小不善表达，我知道说话做事都不能急，慢慢来，只要接纳自己，坚持下去，反而比较快。”记者理解了他创作“何小涌”的深意。

大学毕业后，岑健恒越发成熟高产，动画作品《龟巴士》《50%-60%》等获得动漫设计大奖，他逐渐萌生了创业的念头。2018年，“植豆动画”工作室成立，一系列以“何小涌”为IP的产品赢得了市场认同。

“如果赶上端午节、中秋节等节庆日，‘何小涌’还会背上粽子、月饼、福字的龟壳。”岑健恒说，在众多卡通形象中，“何小涌”因此有了自己独特的辨识度。

“澳门特区政府专为初创小微企业开办集市、给予资金支持，让我们的产品直接跨入市场面对消费者，积累了经验。”岑健恒说。

如今，越来越多人喜欢“何小涌”，觉得它亲切、贴近澳门生活，是澳门烟火气、人情味的代言人。“我们的目标是让‘何小涌’在澳门家喻户晓，还要走向粤港澳大湾区，走向全国。”岑健恒表示。

(责编：孙竞、郝孟佳)