邹竞 天津大学供图

她或许是中国最喜色彩的人，她研发的三代乐凯胶卷也圆了全中国人一个彩色的梦。

邹竞——中国工程院首批院士、感光材料专家，天津大学教授。2022年6月9日，她在天津走完了绚丽的一生，享年86岁。

从小家境优裕的邹竞，在苏州最好的学校完成了小学、初中和高中的学业。她唱着“解放区的天是明朗的天”“没有共产党就没有新中国”成长，并树立了“像居里夫人那样”的人生理想。

1954年，高中毕业的邹竞参加了全国统一高考，被录取为留苏预备生。1955年夏，邹竞赴苏联列宁格勒电影工程学院，攻读当时国内尚属空白的电影胶片制造及洗印加工专业。这个涉及照相化学、物理化学、胶体化学、有机化学等多种化学学科的专业让邹竞着了迷。

在天津大学档案馆，邹竞写于1978年的两份手稿格外珍贵。在这两份名为《国外彩底发展的动向及试制Ⅲ型彩底的初步设想》《彩底Ⅲ型试制方案》的手写稿中，邹竞详细阐释了当时国外彩色电影胶片的情况及技术发展动向，同时提出了自己的研发构想。

在这两份手稿中，邹竞写道：“如果我们能在最近两三年内到1980年，拿出相当于德国伊斯曼5247-Ⅱ型彩底水平的彩底器型，就能把目前与世界先进水平相差十五到二十年的差距缩小一半，这是历史赋予我们的使命。”

如今，日常生活中人们对彩色电影、彩色照片早已不陌生。但当时世界上能生产彩色胶片的只有美国、日本和德国，一卷小小的彩色胶卷背后是一个十分复杂的体系。迎着改革开放的春风，中国开始绘制国产彩色胶卷的蓝图，而邹竞正是这幅蓝图的主画手。

为了完成这个“历史赋予我们的使命”，邹竞带领团队经过七年的科研攻关，到1985年终于研制出中国第一代国产高温快速加工彩色电影负片和民用彩色胶卷。1986年，乐凯100日光型彩色胶卷（Ⅱ）正式投入工业化生产，实现了国产彩卷零的突破，结束了中国不能生产彩色胶卷的历史。

为尽快缩小与国外名牌产品的差距，邹竞带领团队在接下来的几年中又先后研制出乐凯BR10彩卷、BR100彩卷、GBR100彩卷等。这些国产的乐凯彩色胶卷，记录了1990年北京亚运会运动健儿们的雄姿，记录了1993年海峡两岸珠峰联合登山活动的壮举，更记录了中国千家万户一个个美好生活的瞬间。乐凯胶卷逐步在技术和效果上追平国外品牌，不仅使进口卷在中国市场上的售价明显低于其在本国和国际市场上的售价，而且使彩色摄影在20世纪90年代走入越来越多的中国寻常百姓家庭。

从2003年开始，邹竞在天津大学担任教授及博士生导师。作为师者，学生眼中的邹竞院士和蔼可亲，“她从不跟学生着急，总是深入浅出地引导你。”邹竞院士的一位学生说道。

用色彩装点他人生活的邹竞，也是个爱美的人。她的头发总是一丝不乱，衣服总是整整齐齐，出门也一定要化个淡妆。每到一地，她都会抽时间去逛逛当地的博物馆，科研之外，她是个喜欢文学和艺术的人。邹竞的女儿谢红说，母亲一生爱美，喜欢音乐，即便是人生最后的日子，只要响起《莫斯科郊外的晚上》，她还能用俄语跟着哼唱，而家里大部头的俄文文学作品，也是她多年的珍藏。

（记者 刘 茜 陈建强 通讯员 刘晓艳）

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