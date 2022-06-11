原标题：广西公交女司机爱心送考十余年：享受应援 为考生“花式”鼓劲

“把挂件穿过粽子，再挂上车厢横杆，每隔10厘米挂一个。”高考前一晚，广西南宁白马公共交通有限公司B11路公交车驾驶员梁佳与同事们一起装饰送考车。这是已有十余年爱心送考经验的梁佳为今年高考学生准备的惊喜，“预祝考生一举高中！”

高考当天6点，梁佳和同事们已经在车场集结。“高考是人生中一个重要的时刻，承担爱心送考任务的驾驶员都要仔细检查车况，这样才能对考生们负责！”梁佳仔细检查后，顺便查看了车内的粽子。

6点30分，一辆辆送考车准时出发，前往学校等待高考学子们。

7点30分左右，学生们在校门口集中，梁佳领着同事们一起给学生分发带着祝福的粽子。“祝你们高考金榜题名！这是我们给你们准备的粽子。高考加油！”考生们收到粽子后都欣喜地要求与梁佳合影。

“我参加爱心送考那么多年，接送了许多可爱的孩子，我很享受为他们准备高考应援的过程，也想继续为他们加油鼓劲！”爱心送考任务顺利完成后，梁佳也松了一口气，继续投入到日常的工作中。

平日里，梁佳严格遵守公司的各项规章制度。她常说：“保持车辆的完好状态是安全行车的第一步，只有时刻让自己所驾驶的车辆保持最佳状态，行车中才会避免机械故障和安全事故的发生。”

因此，梁佳始终把出车前的“例检”工作做为开好安全车的第一道工序。从担任驾驶员工作起，梁佳17年如一日地做好车辆“例检”工作，严格遵守安全行车、文明服务等规定，从不放过任何一个环节。

作为一名女公交驾驶员，梁佳在行车中一直细心、体贴地为乘客服务。对待上车较慢的老年乘客，雨天道路积水等微小的问题，她都能站在乘客的角度，为乘客所想，安慰老年乘客不用着急；下雨天把车停在积水少的位置，方便乘客上下车；遇有晕车的乘客，梁佳还准备了塑料袋；对行动不方便的乘客，都给予特别关心和照料，在营运途中对老弱病残更是搀上搀下，着重照顾……

这些细节的关怀，让乘客非常感动。但每当提及这些，梁佳总是说，“乘客满意了，我辛苦点也心甘情愿。”

正是由于多年的驾驶经验以及良好的心理素质，每年高考和中考期间，梁佳都参与到公司爱心送考行列中。

2021年高考爱心送考，梁佳考虑到考生的年龄段，特地提前几个月向靖西的朋友预定了几百个绣有“金榜题名”的绣球，分发给一起包车的同事。“看着考生们拿着绣球意气风发地走进考场，心里特别开心。”梁佳说。

中考时期，梁佳在接到送考任务后，便开始思考如何用自己的方式给考生们应援，缓解考生紧张的情绪，让他们更从容应对考试。

“当时同学们精心准备了炫酷的纪念奖牌，在写着金榜题名的小礼盒中装上棒棒糖和饼干，请我们驾驶员在校门口分发给考生。还有一部分驾驶员组成了临时啦啦队，手举‘你最棒’、‘中考加油’等字样的手牌，为同学们加油鼓劲。”梁佳认为，这样炫酷的助力方式，有效减轻了考生的压力，给他们带来了踏实与安心。

梁佳为考生加油应援的暖心事及年复一年的贴心服务近年来也获得了业界认可。2021年，梁佳相继获评南宁市第一届“我最喜爱的公交司机”、南宁市第二届“最美交通人”个人奖等荣誉，也激励着她更用心地为乘客服务。(侯嘉兴 蔡满园)

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