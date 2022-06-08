原标题：用时48小时 雅安宝兴高考考生顺利平移

6月6日，宝兴学子到天全一中考点熟悉考场，在考点外排队有序进入。雅安市教育局供图

6月7日，2022年高考的第一天，在四川省雅安市天全县第一初级中学考点，436名宝兴县考生顺利进入考场参考。据了解，“6·1”芦山地震震区宝兴县的高考考生已顺利平移至天全县参加高考。

为确保考生“应考尽考、平安高考”，地震发生后，在分析研判和紧急摸排的基础上，天全县启用高考备用考点天全一中作为宝兴县平移考点，启用天全二中为平移考点的备用考点和考生住宿区，重新确定天全县城区第一完全小学为天全高考备用考点。

服务保障工作是确保高考顺利进行的重中之重，为此，天全县成立7个工作专班，1000余名工作人员和志愿者共同参与，分“考点建设、生活保障、综合保障”三条主线全面落实周边环境整治、安全保卫、疫情防控、医疗保障、道路保畅等工作。

天全县教育局成立宝兴县平移考点天全一中和住宿区天全二中服务保障工作领导小组和专班，为每位宝兴考生提供免费食宿，并提前准备了床上用品和洗漱用品，设立了自习室和考生服务站，全面负责考点考场建设和考生住宿安排、饮食等后勤服务工作。

为积极为平移考生营造温馨良好的考试环境，天全县严格按国家标准布置考点和考场，在48小时内完成了天全一中考点16个标准化考场、2个备用考场、3个发热考场、1个发热医生值班室、1个医务室、1个考务指挥中心、1个考试指令室的调试和完善工作。

天全县公安局加强警力24小时驻守考点学校警务室，县卫健局增派医务人员24小时入驻考点医疗保障点。各部门密切协作，全力为两县学生创设安全温馨的备考环境，提供全面周到的服务，确保实现健康高考、平安高考、温馨高考、平稳高考。平移考生肖某发现身份证遗失，天全警方“驻校警务室”驻点执勤民警迅速协调宝兴公安户政部门，并驱车送该考生到县政务中心办理身份证件，拍照、制证……办理过程仅用时6分钟。

6月7日下午，高考首日顺利结束。每门考试结束后，平移考生统一乘车回到天全二中就餐、休整。对提前交卷的学生，现场工作人员将引导他们到休息室，待考试结束后统一上车。

据悉，从确定将宝兴县高考考生平移至天全县到正式考试，当地仅用了不到48小时。

(责编：郝孟佳、何淼)