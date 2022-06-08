林洛頫 成静

原标题：探访湖南湘潭高考考点：各项工作准备到位 为考生提供全方位服务

考点旁有指示牌指引考生前往食堂、寝室。受访单位供图

人民网湘潭6月7日电 （林洛頫 成静） 十年寒窗磨一剑，一朝出鞘试锋芒。6月7日，2022年高考正式拉开序幕。今年湖南省共有65.5万人报名高考，湘潭市参加高考的学子15443人，全市共设5个考区、12个考点。

今天早上9点，记者跟随湖南省教育考试院工作人员，来到湘潭市工业贸易中专考点巡考，在考点门口看到公安民警已在学校所在的路一侧设置了警戒线，路面交通安全有序，不少驾车的市民主动避开考点，为考生创造畅通的道路交通环境。

据了解，湘潭市工贸中专考点今年共设有32间考室、3间防疫备用考室，考生835人，全部为中职对口高考考生，包括师范、旅游、财会、艺术等13个类别，来自湘潭市21个报名点。

“6月6日我们已组织全体监考老师、工作人员进行了一天的业务培训，确保每名监考老师、工作人员熟悉各自的岗位职责、工作纪律、操作规程等，大家对接下来的监考工作很有信心。”湘潭市工贸中专考点主考黄继锋介绍道。

同时，黄继锋还表示：考点工作人员已前期对考场喷洒消毒液，将考场设置在通风良好、同学间能保持有效社交间距的标准考场内，能让学生安心参加考试、发挥自己的良好水平，并在今早又对各程序再次逐一过细把关检查，确保高考平安顺利。

进入学校内，一台标有无线电监督的车辆停在考场前坪，车内工作人员正打开无线电设备对考场进行数据检测。湘潭市无线电检测站工作人员黄佳介绍：“我们这几天都将对高考考场周边开展电磁环境检测工作，防范和打击高考期间利用无线电设备作弊的行为。”

顺着学校内操场边的道路来到食堂，中午将有301名师生在这里就餐，此时工作人员正在对午餐食材肉、鸡、莴笋、海带等进行预处理，从菜单可以看到荤素进行了合理搭配，每天早中晚的菜都不一样，让考生摄入营养均衡的食材。

湘潭市工贸中专考点食堂事务长、高考后勤保障人员易达许说：“今年我们对食品的安全要求更严格，所有食品都由市场监管部门工作人员进行检测并出具检测报告，尤其对外地食材（冷链食品）还需进行核酸检测，为的就是确保考生用餐安全。”

为了应对考生口罩更换等防疫物资需求，考点存包处、考生休息区、医务处、考场内等每一个地方都准备了充足的防疫物资。“医务处还准备了一些常用药和应急处理的药。”考点主考黄继锋表示，我们针对不同情况都制定有应急预案：如果出现有考生不舒服的紧急情况，驻守在考点的湘潭市第五人民医院医生将立马可以对其进行救治；电力出现故障将有在现场的湘潭电力供电车进行紧急发电保障。

截至6月7日上午考完，湘潭市工贸中专考点各方面情况平稳，没有突发异常情况发生。

(责编：郝孟佳、何淼)