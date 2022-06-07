人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

高考首日 天津5.8万名考生奔赴考场逐梦未来

2022年06月07日13:58 | 来源：人民网-天津频道
小字号

原标题：高考首日 天津5.8万名考生奔赴考场逐梦未来

天津一中考点外，身着印有祝福字样T恤的家长。崔新耀摄

　　天津一中考点外，身着印有祝福字样T恤的家长。崔新耀摄

　　人民网天津6月7日电 今天，2022年高考拉开大幕。天津共有5.8万名考生奔赴高考考场，逐梦未来，奋力一搏。

　　从天津市考试院获悉，今年高考及高中学业水平等级性考试安排表为：6月7日9:00至11:30，语文；15:00至17:00，数学。6月8日15:00至16:40（15:00至17:00），英语第二次笔试（无听力）（小语种（含听力））。6月9日8:30至9:30，物理；11:00至12:00，思想政治；15:00至16:00，化学。6月10日8:30至9:30，历史；11:00至12:00，生物学；15:00至16:00，地理。

　　在防疫准备工作方面，天津市相关部门认真制定高考组考防疫工作实施方案和应急预案，设立常规考点（含常规考场和备用隔离考场）和重置考点（医院考点、隔离考点、独立考点），确保考生“应考尽考”。据市考试院介绍，考生凭天津健康码、通信大数据行程卡、个人健康卡、规定时间内的核酸检测阴性证明、准考证、有效身份证件和考试用条形码，按规定时间和地点参加考试。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部