原标题：高考首日 天津5.8万名考生奔赴考场逐梦未来

天津一中考点外，身着印有祝福字样T恤的家长。崔新耀摄

人民网天津6月7日电 今天，2022年高考拉开大幕。天津共有5.8万名考生奔赴高考考场，逐梦未来，奋力一搏。

从天津市考试院获悉，今年高考及高中学业水平等级性考试安排表为：6月7日9:00至11:30，语文；15:00至17:00，数学。6月8日15:00至16:40（15:00至17:00），英语第二次笔试（无听力）（小语种（含听力））。6月9日8:30至9:30，物理；11:00至12:00，思想政治；15:00至16:00，化学。6月10日8:30至9:30，历史；11:00至12:00，生物学；15:00至16:00，地理。

在防疫准备工作方面，天津市相关部门认真制定高考组考防疫工作实施方案和应急预案，设立常规考点（含常规考场和备用隔离考场）和重置考点（医院考点、隔离考点、独立考点），确保考生“应考尽考”。据市考试院介绍，考生凭天津健康码、通信大数据行程卡、个人健康卡、规定时间内的核酸检测阴性证明、准考证、有效身份证件和考试用条形码，按规定时间和地点参加考试。

(责编：郝孟佳、何淼)