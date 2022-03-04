原标题：四川农业大学校长吴德：建立健全都市现代农业发展体系 力争实现共生发展

吴德接受采访。 张浪 摄

(两会人物)四川农业大学校长吴德：建立健全都市现代农业发展体系 力争实现共生发展

中新网成都3月3日电 题：四川农业大学校长吴德：建立健全都市现代农业发展体系 力争实现共生发展

“如果今后能像保护耕地‘红线’一样保护育制种用地，建设都市现代农业发展体系，对种业基地进行规范性保护，我相信推窗见绿、推窗见田的愿景一定能变成现实。”近日，全国政协委员、四川农业大学校长吴德接受中新网采访时表示，种子及耕地保护是中国由传统农业向现代农业转变过程中最核心的两大关键点。

日前印发的2022年中央一号文件强调，大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设。在吴德看来，在都市现代农业的发展中，如何实现城市与农业、生态、农业文化等共生，是应该充分考量的一件事情。

如今，都市发展速度越来越快，随之而来的便是对外建设与扩张。与此同时，许多种业基地被挤占，优质土地多被经济价值更高的经济作物、苗木等占据，导致制种、育种难。吴德有些担心，“今后可能会有越来越多的耕地变成公园和房产，种业基地被挤占，届时城市周边是否会无地可耕、无种可育？”

今年全国两会，在农业领域深耕三十载的吴德拟从农业和教育两方面，重点围绕“种业关键技术研发”“种业基地建设”进行建言。为了深入了解从业者心中最亟待解决的问题，在提案准备前期，吴德对全国130多名种业科技人员以及60家左右的作物种业及养殖企业进行了问卷调查。“种业问题本质上也是粮食安全问题，我建议建立健全种业关键技术研发的政策支持体系。”

基于此，吴德表示，在都市的现代农业发展当中，现代农业体系包括房屋建设、微型生态建设的数量与都市农业的匹配度都亟需一个基本标准。“可将城市周边不太好的土地用于房屋建设，而把最好的耕地用于都市农业和生态共同体进行建设。”此外，吴德建议，今后可积极探索在海外适宜地区建立制种基地，并建议国家在一定范围内给予育种制种基地财政补贴，稳定基地规模。

种业是农业的“芯片”，而关键核心技术则是种业的“芯片”。吴德认为，影响种业关键技术研发的原因之一在于目前我国种业科技人员协作和联合攻关还不够，核心育种材料共享不足，没有形成集体优势、团队优势。除此之外，高校里集中了大量生物育种人才，但他们无法到企业去，难以实现人才双向流动，突破创新性技术研发。

吴德建议，今后可建立一个客观真实的种业国家大数据库，推动数据有效共享，实现真正意义上的联合攻关。还可鼓励高校和科研院所与企业开展联合人才培养，进一步加大政策支持力度，推进基于育种制种基地的生物育种专业博士和硕士定向培养模式，为商业育种提供技术和人才支撑。

作为四川农业大学校长，吴德近些年还对乡村振兴进行了持续调研与思考。吴德说：“人才是乡村振兴的第一要素。今后，我们将培养更多社会、企业和地方需求的人才，让他们积极投身到乡村振兴中去。并把农业科技创新及农业乡村振兴当中的产业转型作为第一要素，发挥出农业大学应有的支撑作用和效应，为农业产业的发展作出重要推动。”(尧欣雨)

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