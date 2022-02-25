人民网北京2月25日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部获悉，2月25日，中共中央组织部在清华大学宣布了中共中央的任免决定，邱勇由清华大学校长转任党委书记，王希勤任清华大学校长（副部长级），陈旭不再担任清华大学党委书记职务。中共中央组织部副部长李小新，教育部党组成员、副部长田学军，北京市委常委、组织部部长孙梅君出席大会并讲话。

清华大学官网显示，邱勇出生于1964年7月，曾任清华大学化学系党委副书记、主任，理学院副院长，校学术委员会副主任，校党委常委、副校长，校党委常务副书记、副校长。2015年3月任校党委常委、校长。2017年4月任校党委副书记、校长。2022年2月任校党委书记。他的主要研究方向为有机光电材料与器件研究。曾获国家杰出青年科学基金资助，获全国模范教师称号、国家技术发明一等奖。邱勇为中国科学院院士。

王希勤出生于1968年6月，曾任清华大学电子工程系党委副书记、副主任、主任，信息科学技术学院副院长，人事处处长、人才资源开发办公室主任，校长助理，校党委常委、副校长。2018年10月任校党委常委、常务副校长。2018年12月兼任校秘书长。2019年7月兼任机关党委书记。2022年2月任校党委副书记、校长。他的主要研究方向为信号与信息处理。

记者注意到，在今天出版的人民日报上，邱勇在题为《发挥一流大学主力军生力军作用》的文章中指出，一流大学要成为世界人才高地，必须努力提升高层次创新人才自主培养能力。一流大学要成为科技创新高地，以高水平创新成果为国家科技自立自强提供有力支撑。一流大学要成为国际交流合作中心，在开放创新、交流合作中提升人才培养能力和科技创新能力。一流大学要当好教育改革的排头兵，把深化改革作为提升办学水平的强大动力。

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