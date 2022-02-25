原标题：在这里，留守儿童不孤单

2月23日，广西贵港市现代社会工作服务中心的员工们，又来到覃塘区石卡镇村面村看望孤儿黄思金，了解她的生活、学习、健康状况，鼓励她积极面对生活。

“这个孤儿，父母早逝，与爷爷奶奶相依为命，一直很害羞，不爱说话。我们刚入户开展工作时，她躲在房间里，爷爷叫了好几次都不肯出来见我们。之后与她接触频繁了，交心多了，她也渐渐打开了话匣子，能主动与我们聊小伙伴、学校的趣事。”服务中心主任杨绍卉说。

“爷爷奶奶忙于工作，很少有时间陪我说话，也没法辅导我做作业。‘家庭教师’们来了之后，像哥哥姐姐一样疼爱我，还辅导我作业，同伴们都很羡慕我。”黄思金告诉记者。

对于单亲家庭孩子，工作人员关爱有加。在石卡镇社区，刚上六年级的周富欣，正在服务中心员工指导下煮饭、炒菜。

“富欣出生前一个月，父亲就因病去世，母亲在生下她之后三个月，就离家出走了。由于她过早挑起生活重担，并且思念母亲，富欣经常自言自语，我们与她交谈时，她只是不停地点头。我们手把手教会她一些生活技能，为她落实了每学期500元的助学金，富欣渐渐开朗了，变得自信自强了，学习成绩一跃成为优秀。”杨绍卉欣慰地说。

“留守儿童”是服务中心重点关注的对象。现在16岁的蒙萌（化名），因母亲服刑，父亲离家出走，由外公外婆抚养，并在当地读书。她患重度抑郁症，曾两次出现轻生倾向，幸被同学及时发现才得以避免。去年8月，工作人员介入后，帮助她办理了休学手续，安排心理医生治疗，经常陪伴她外出游玩，指导其外婆督促她按时服药。渐渐地，她感受到了教师和社会的关爱，性格开朗了。

去年8月以来，覃塘区投入28万元资金，聘请第三方机构对存在心理危机的留守儿童，每个月进行一次以上直访、关爱活动，让他们感受到社会的温暖。

“覃塘区政府采取购买社会服务方式，委托贵港市现代社会工作服务中心对710名留守儿童提供危机介入、假期关爱、亲情陪伴、心理辅导等服务，还为其中37名留守儿童办妥了助学金手续，让他们感受社会温暖，健康快乐成长。”覃塘区民政局局长韦伟说。

“通过我们的努力，覃塘区留守儿童心灵得到慰藉，心理得以疏导，行为受到引导，安全有了保障，加快形成了家庭尽责、政府主导、社会参与的留守儿童关爱保护格局。”杨绍卉说。（记者 周仕兴 本报通讯员 覃伟）

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