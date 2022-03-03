原标题：新华全媒+丨多彩课程 让听障学生活出精彩人生

放学后，三名没有住校的听障学生走在校园的跑道上，准备与家长一同回家（2月23日摄）。

全国爱耳日将至，记者走进福建省莆田市特殊教育学校。学校里有一群听力障碍的孩子，正在爱的鼓励下，尝试活出自己的精彩人生。

在学校里，70多名听障学生和正常的孩子一样，享受着九年义务教育。课堂上，他们要发声读出课文，并用手语和声音一起回答老师提出的问题。为了让听障孩子未来更好融入社会，从初中阶段开始，学校还为孩子们开设了绘画、烘焙、美容等多门职业课程。

听力和表达能力的不完整，让听障孩子在很多方面都比听力正常孩子成长慢，难以融入社会。如何鼓励孩子们正视自己，接纳自己，积极阳光地走好自己的人生道路，成了特教老师们的课题。“作为教师，我坚信，这些课程是一把把‘钥匙’，能够帮助听障孩子们打开未来人生的更多可能；所有的一切，都是为了让孩子们树立信心，相信自己一定能行，让他们以后能走好人生的路。”莆田市特殊教育学校校长吴劲松说。

采访中记者也了解到，随着医学和社会福利事业的发展，越来越多的听障儿童通过早期新生儿筛查，借助人工耳蜗和助听器，能听到世界上美妙的声音，融入社会生活。

新华社记者 魏培全 摄

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