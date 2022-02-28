原标题：“和孩子一起天天向上”

【今年寒假孩子们这样过19】

“从善、乐健、尚美、求真、学活、悦群。”2月17日，在寓意六大期许的六声悠悠钟鸣里，四川大学附属实验小学举行开学典礼，迎来了新的学期。

孩子们的脸上，都带着阳光的笑容，似乎寒假的快乐和兴奋还未褪去。

“这个寒假，我女儿每天跳绳、做操、背诗、练字、画画，还常去逛博物馆、听音乐会、看电影，可开心啦！”三年级学生家长王昊舒笑着告诉记者。

这是“双减”后的第一个寒假，学校减少了书面作业，鼓励大家自由探索、锻炼身心，真正享受假期的乐趣。王昊舒结合女儿的兴趣爱好，和她一起商量制定了寒假计划。父女俩郑重其事地写下了“假期目标”：用劳动来赋能、在运动中强体、于阅读里启智、在实践中探索，“多向度丰富假期生活”。

“拿跳绳来说，她在幼儿园时每分钟就能跳130次，可到了一年级，发现还有同学能跳170次，她便憋着劲儿每天练习，到期末，也能跳170次了。”王昊舒说，女儿体会到了坚持的力量，对跳绳兴趣越来越浓厚，这个寒假就又安排上了。

王昊舒一直有个理念：“育儿就是育己，想要有最好的孩子，就要做最好的自己！”他主动学习心理学、教育学，积极参加家庭教育相关培训。可他总觉得，自己还需要进一步学习提升，“和孩子一起天天向上！”

寒假临近，机会来了——成都武侯区为落实“双减”政策，强化家庭教育，决定开办“家长学校”，通过开展专题讲座、家长沙龙以及丰富多彩的亲子活动，为家长们提供一个常态化的家庭教育学习平台。王昊舒立即报了名。

1月16日，“家长学校”揭牌。王昊舒发现，很多父母纷纷前来寻找答案——怎样落实“双减”，怎么“依法带娃”，如何更好陪伴，怎样才能做一个合格的家长？他们听课、讨论、开展活动，从自己孩子的情况出发开展热烈的交流。王昊舒感到越来越多的家长开始关注真正的教育效能，鼓励孩子回归纯真、自由、完整的本性，发展广泛的兴趣，轻松快乐地成长。而在“双减”之前，家长们热衷的话题永远单调且沉重——学习成绩、辅导班、培优班、兴趣班……

于是，他决不“鸡娃”的打算更坚定了。

寒假的每一天，王昊舒鼓励女儿坚持良好的行为习惯，早晨按时起床，保证一小时以上的运动量，充分发展兴趣爱好，培养宽容、负责、自信的品质。他也注意安排自己的日程，把更多时间用来和孩子一起锻炼，深入交流，共同成长。

他和孩子一起背诗，每两天背会一首，互作“考官”，互相“打分”，孩子越背越积极、笑容越来越多。一个寒假下来，诗背了不少，父女间的关系也更亲密了。

“家长不能像个手电筒，只照孩子，不照自己。”这个不一样的寒假，王昊舒自己也成长了不少。他时刻提醒自己，遇事控制好情绪，积极倾听、及时鼓励，以平等尊重的态度对待孩子。

“父母也许是世界上最难的职业，责任重大，更需要时刻学习！”王昊舒说，希望武侯区“家长学校”能一直办下去，用专业的方法，帮助家长和孩子一起成长。

（本报记者 周洪双）

结束语

“双减”之后的第一个寒假结束了，《今年寒假孩子们这样过》专栏今天也暂告一段落。

人生如长跑，起步忌冲刺，薄发需厚积。正如寒假之初，教育部给中小学生家长的一封信中所写的那样，孩子的核心竞争力不能靠填鸭而成，也不能靠灌输而至。丰富多样的活动能培养科学素养、社交能力、意志品质、身体素质等，从而帮助提高学习成绩和综合能力。

这个寒假，我们欣喜地看到，重复刷题的书面作业少了，寓教于乐的实践活动多了。当假期不再是“补课学期”，当家长不再做“陪读机器”，当孩子们可以在自主支配的时间里尽情做自己喜欢的事情：享受冰雪运动、沉浸自由阅读、体味劳动乐趣、参与志愿服务……收获满满，快乐多多，这，才是假期应有的样子!

当然，我们也要看到，面对新的形势，一些家长还不适应，补习冲动、应试恐慌依然存在；一些学校还不完全适应自己的新角色；学生健康度假的新需求还有待进一步满足……

路子对了，就要坚定走下去。我们热切地期望，“双减”工作扎扎实实向前推进。不走回头路，不开磨盘车。让新的教育理念在学校、家庭、学生乃至全社会中，形成共识，生根开花。(记者 周洪双)

(责编：温璐、李依环)