原标题：2022年北京高招直播咨询今日开启

本报讯 今天，由北京城市广播副中心之声与北京市教委、北京教育考试院联合推出的《教育面对面—2022北京高招直播咨询》将与全市考生见面。北京青年报记者了解到，每天17时45分，节目将通过FM107.3北京城市广播副中心之声、听听FM、北京时间、快手客户端直播播出。节目将持续到7月，通过线上线下等方式，为考生和家长提供及时、优质、全面的高招咨询服务。

今年是启用新教材后的首次高考，高招直播咨询节目将邀请权威的教研专家和一线高三毕业班学科把关名师参与节目，有策划地针对九大学科知识点进行系统性梳理，围绕学科考查内容和形式的变与不变进行备考指导。此外，针对教育部近期公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单，今年高招直播咨询节目也将加大对“双一流”高校和建设学科的相关招考政策的介绍。值得一提的是，在以往直播高校基础上，拓展了包括上海科技大学、南方科技大学等新入围“双一流”高校，更加全面地为考生提供高校和专业的报考选择。

从今天开始，《教育面对面》“2022北京高招大型直播咨询节目”每天都将邀请专家名师，全面总结分析近两年高考经验数据，并结合复习备考和招考政策，设置包括学科备考、志愿填报、高招体检、出国留学、心理健康等不同专题节目为考生提供全方位升学指导。4月和6月，将继续邀请全国百所高校招办主任走进直播间，通过音视频直播方式，就各校招生政策、专业设置、录取规则、志愿填报等内容进行权威发布与互动咨询，全程跟进高招各项工作进度，全面提供报考指导。

北青报记者了解到，除了晚间首播节目之外，还在每天上午9时进行节目精编重播。同时，节目继续实现微信微博、听众社群、网络视频的全媒体推送，与考生和家长实现24小时不间断互动。北京广播电视台官方音频视频客户端“听听FM”设置高招节目专区，将为广大考生提供24小时不间断的节目音视频直播、回放、互动聊天、图文专题等服务。

据悉，今年仍然会根据疫情情况，适时举办地面高招咨询服务活动，并继续将咨询活动在城市副中心落地。4月中旬，节目编辑的全国百所本科高校《2022北京高招汇编手册》继续会通过落地活动以及各区高招办、学校免费发放给全市考生。（记者 武文娟）

(责编：温璐、李依环)