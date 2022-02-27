近年来，考研报名人数屡创新高，录取人数却相对有限，注定了考研竞争的激烈与残酷。这场规模庞大的考试，无形中也书写、改变着考生的人生。2月21日，多个省市相继发布2022考研初试成绩公布通知，成绩尘埃落定后，接踵而至的是摆在457万考生面前的“人生选择题”：如愿进入复试，则要全力准备下一阶段的考核；成绩不理想者，可能决定二战再搏一次，也可能要快速走出失利阴影，投身职场生活。

我也曾是考研大军的一分子，毕业后从事媒体行业，见证了不少大大小小的考研故事，也曾目送一届届考生走上考场，奔赴不同的人生道路。考生人数众多，他们的一举一动总是牵动人心。比如，不断增长的报考人数，让人觉着考试越来越“卷”；学硕、专硕招考方式的改变，让不少人被迫改变初衷、重新规划目标；每到考试前，考研房因为资源紧张，往往会以“天价”出售，令学生难以承受。

在统计数字中，457万考生的面庞并不清晰，我们不知道他们具体是谁。但他们并不仅仅活在数字中，透过社会新闻、网络讨论和留言帖子等内容，我们会发现他们在考研过程中的希望和遗憾、痛苦和纠结、不甘和落寞。这些散落在网上的文字，就像奔涌而来的潮水，表达着他们所承受的压力，也让社会更了解考研之于他们的意义。

在中国青年报《“为什么考研”，要先明确“读什么样的研”》一文中，读者“gentleman”这样留言，“本科英语，当时跨考新传，没考上；去了培训机构工作，当年又辞职去考了，还是没上；又去了一家培训机构，去年双减辞职了，现在在一个私立高中当老师，今年又想考研了（现在本科生连很多门槛都达不到，老家县城的公立高中公招都要研究生）。”

也有读者正在咀嚼和消化考研带来的悲观情绪。读者“work hard-惨绿少年”说，“我考的就是和中青一样的新闻学，我本科也是这个专业。选择考研一是因为希望能够深造，继续在新传方面深入学习。二是在当前的就业环境下，也许研究生不一定比本科生好找工作，但是本科生在就业市场上吸引力基本上是不如研究生的。但是今年新传又是特别卷，而且文科类考察可能没有标准答案，所以很多时候考研后出分难过是因为自己努力一年没有收获好的结果。”不过，在他看来，“考研的确不是唯一出路，但是在当下激烈的竞争环境下，却成为了一个必要不充分条件。”

2021年考研结束后，北京师范大学赵勇老师曾以《暗恋北师无罪，转益多师有理——致一名落榜考生》为题，为一位暂时落榜的同学加油鼓劲。文章写道：“每年其实都有遗憾发生。你们没有考出好分数会留下极大遗憾，我们因为名额所限没有招进更多的好学生，也会感到很是遗憾。为了你心中的目标，你憧憬过、仰望过、奋斗过，这是一件很值得自豪的事情。尽管结果不尽如人意，但并不意味着你的追求就没有价值。”网友“G.”在这篇文章下边留言，“南风知我意，吹梦到西洲。” 想必赵勇老师的话鼓励的绝不止一个人，而网友引用的诗句，同样抒发出众多考生的心声。

《光明日报》公众号的一篇旧文，认为考研比高考更像“成人礼”，“因为，高考有学校、政府、社会等各个层面的精心护航，包括从前期到完成考试。但一旦决定考研，复习、报班、联系导师等等这些琐碎的事情都只能依靠自己，即便是最为亲密的父母，在此类事情上大概率也只能提供财务上的帮扶。”澎湃新闻的文章指出，“考不考研，是一道主观题，它是个人真实的愿望和实际需求。读不读研，都要安排好自己的生活。最怕你想不清楚，又什么都想要。”

回望2022年考研，受到疫情影响，多地学子的赴考路途都坎坷不易，在这些困难面前，走进考场、交上答卷，已经是一种胜利。公众号“人民日报评论”的一篇文章这样劝告考研人：“不管是为了弥补高考的遗憾，还是缓解就业的压力，抑或是追求更高的平台和更好的机遇，考研并不意味着所有问题的完美解决，也不代表一个梦想的瞬间兑现，而是对另一种可能的难得尝试。这是一种关于未来的主动选择，也是一段无怨无悔的人生历程。”

考研人喜欢将备考形容为“在黑屋子里洗衣服”， 在做编辑时，一位读者留言非常担心自己的考研成绩，认为自己专业课要“凉了”，在屏幕这头，我能感觉到对方无处安放的焦虑和不安，或许这就是人生的常态，要过各样的沟沟坎坎，承受不确定性带来的压力和恐惧。当时，我告诉读者要“稳住”，因为黎明到来之前，你能做的就是耐心等待，坦然应对。对考研人来说，即便收到的是一张并不理想的考研成绩单，也远没有到妄自菲薄、穷途末路的地步。（白毅鹏）

(责编：王子锋、黄子娟)