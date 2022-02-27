新华社沈阳2月26日电（记者王莹）为深入贯彻落实“双减”工作要求，强化学校、家庭、社会协同育人，辽宁省教育厅近日出台《辽宁省预防中小学生沉迷网络游戏九项措施》，要求全省中小学校每学期至少开展一次防沉迷网络游戏专题教育，建议家长在智能电子产品中安装中小学生网络保护相关软件等，切实做好预防中小学生沉迷网络游戏工作，促进学生健康成长。

文件要求，中小学生不得将手机等智能终端产品带入课堂，带入学校的应当统一管理。严禁通过手机布置作业。每学期至少开展一次预防沉迷网络游戏专题教育活动。要求学生要做到文明上网，自觉抵制不良网络游戏，树立健康生活理念。合理控制使用电子产品时长，避免不良用眼行为。在学校不讨论、不宣扬网络游戏内容。对沉迷网络游戏的中小学生，教师要积极与家长沟通，及时发现、制止和矫正中小学生沉迷网络游戏行为，帮助学生恢复正常的学习生活。

帮助学生远离网络游戏，辽宁省教育厅要求各地教育部门要加强中小学生社会实践教育工作。充分利用红色研学教育资源等，组织广大中小学生开展丰富多彩的研学实践活动，将学生参与社会实践和社会服务经历作为综合素质评价重要内容。

辽宁省教育厅要求，教育督导部门要将预防中小学生网络沉迷工作纳入对地方政府履行教育职责评价和责任督学日常监督范围，并将督导结果作为评价地方教育工作和学校管理工作成效的重要内容。

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