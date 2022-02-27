“去年我读了53本书，今年我已备好了一份60本的书单。”张莲是西藏自治区图书馆馆外延伸阅读活动的积极参与者。说起读书，她认为，“读书能让我安静下来，学会了共情和接纳，极大丰富我的人生，也让我认识了很多朋友。”

日前，西藏自治区图书馆为“最美读书人”和各界社会合作力量举办了一场读书交流座谈分享会，并由自治区图书馆馆外合作阅读点，推选出2021年度6位“最美读书人”和7家“最佳阅读推广合作单位”。

“通过活动，我们把图书馆的服务半径延伸到社会各个领域，不断扩大阅读推广的影响力，在全社会营造出无处不在的阅读氛围。”西藏自治区图书馆馆长次旦普赤说。

由“我和书”“雪域书香”等阅读点评选出的4位年度“最美读书人”在现场分享了他们的读书故事。作为两个男孩的母亲，为了培养孩子的阅读习惯，张莲数年来坚持同孩子们一起制定读书计划、设立家庭阅读日、每周去图书馆“打卡”。她说：“我坚信父母是孩子最好的老师，能通过培养他们热爱阅读的习惯，树立积极健康的人生观。当然，我自己也有很大收获——读书丰富了我的人生，也让我认识了很多朋友。”

“最美读书人”旦巴次仁相信“有书读的人生才是完美的人生”。多年与书为伴，旦巴次仁最能感同身受的是来自作家梁晓声的一句话：“读书的目的，不在于取得多大的成就，而在于，当你被生活打回原形，陷入‘泥潭’时，给你一种内在的力量。”

近年来，西藏自治区图书馆不断加强与社会层面各方力量的合作，通过延伸读者服务半径，提升阅读体验，有效推动阅读成为全社会新风尚。次旦普赤表示，今年伊始，图书馆通过举办迎新读者座谈会等活动，收集读者意见建议数十条，本着“读者至上”的理念，将这些意见建议加以梳理，并转化成工作措施落实好，推动阅读成为一种生活方式。（本报通讯员 晓勇 本报记者 尕玛多吉）

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