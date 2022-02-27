新华社北京2月26日电（记者胡浩）刚刚结束的这个寒假，不少孩子感受到了明显变化，告别各种学科补习班，假期不再是“第三个学期”。这种变化，与教育部推动落实代表委员相关建议提案分不开。

校外培训的野蛮生长，干扰了正常的校内教育秩序，对冲了教育改革发展成果，是社会反响强烈的问题，也是全国两会上代表委员关心的话题。

记者从教育部了解到，教育部高度重视代表委员提出的建立长效治理机制、严格广告治理、推进减负等建议提案，把“双减”作为“一号工程”重点推进，成立校外教育培训监管司，牵头建立19个部门组成的“双减”工作专门协调机制，校外治理与校内提质联动，制度建设和监督检查并进，打出政策落地“组合拳”。

在中央全面深化改革委员会第十九次会议上，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》审议通过。2021年7月，意见全文发布，鲜明作出“双减”部署。

2021年8月，教育部就“推动治理规范学科类校外培训机构”重点督办建议召开工作座谈会，邀请8位人大代表在线参会，共同“把脉问诊”校外培训机构治理难题。

结合建议提案办理，教育部致力于把代表委员的真知灼见转化为推动“双减”工作的务实举措，打通办理成果转化“最后一公里”。以《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》为总纲领，教育部会同相关部门快速密集出台30余个配套文件，及时提供政策供给和操作指导，实现全覆盖、全链条治理，基本建立起“1+N”政策制度体系；指导各地运用挂牌督学、社区网格员、网上巡查等方式，查处隐形变异违规培训；完成“营转非”“备改审”等，按期出台政府指导价；基本实现预收费监管全覆盖，发出消费提醒，规范合同行为，严防“退费难”“卷钱跑路”等侵害群众利益问题发生。

据统计，截至2021年底，学科类培训机构线下与线上机构压减率分别达91.45%、87.07%，培训市场虚火大幅降温，野蛮生长现象得到有效遏制，校内减负提质受到欢迎。

据统计，2021年，教育部共收到建议提案2506件，较2020年增加4.9%，内容主要涉及落实立德树人根本任务、强化教育服务经济社会能力、深化教育改革创新、加强教师队伍建设等方面，涵盖教育发展各个领域。教育部办理工作实现了建议提案按时办结率100%。

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