原标题：冬奥志愿者：新春暖暖有梦想

在北京昌平的东沙河畔，是中国矿业大学（北京）沙河校区。校园里，有一群可爱的冬奥会志愿者，这个春节，他们在中国年里，一起畅想着未来。

“与一群志同道合的朋友看春晚、吃饺子、弹吉他唱歌，是冬奥会让我们感受到不一样的虎年新春！现在回想起来还觉得挺浪漫的。”这是来自理学院的大四学生冯熙坤对除夕夜的回忆。

2008年，父母带着冯熙坤到北京看比赛，那时她就主动上前与志愿者们询问起来。从那时开始，她就渴望成为一名志愿者。14年后，她如愿成为一名冬奥会志愿者。

“小年夜，学校组织我们写春联、剪窗花，同学们就感受到了浓浓的年味儿。除夕夜，我们吃着学校的‘顶配年夜饭’，与同学老师们一起畅想未来，听一些比我大的哥哥姐姐们给我的建议，探索了更多未知的世界。”冯熙坤说。

与冯熙坤同在志愿者队伍的张小梅，已是博士三年级的“学姐”，自己实现奥运志愿者梦想的同时，她的身上，更多了一份责任。与学弟学妹讨论就业选择，带头做手工、组织活动。“有爱的地方就有家，没有小家哪来的大家！”张小梅感叹，在这样一个大家庭里，每个人都充满了对彼此的爱，对国家的爱。

为了让志愿者的业余生活更丰富，学校也会经常举办一些活动，让大家活跃起来。羽毛球、乒乓球、排球，电影、读书会、思政课，室内室外一样不少。此外，学校还给每个人准备了新春红包，红包里的冬奥会纪念钞，让每个人在中国年里刻上了冬奥印记。

“只有祖国好，我们每个人才能好！”祖国的强大，让每个志愿者都在虎年新春感受到贴心的温暖。

采访结束后，冯熙坤给记者发了一张工作照，一身洁白的冬奥羽绒服衬着青春的微笑。她说，那是她梦想的白色羽绒服，是最温暖的衣服。（记者 刘宇航）

(责编：李依环、郝孟佳)