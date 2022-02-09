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教育部认定第二批“全国高校黄大年式教师团队”

2022年02月09日15:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月9日电 （记者郝孟佳）记者今天从教育部获悉，教育部日前印发通知，公布第二批“全国高校黄大年式教师团队”，北京大学东方语言文化教师团队等200团队入选。

通知要求，各地各校要坚定理想信念，凝聚团队力量，立德修身，潜心治学，开拓创新，立志做大先生，潜心做大学问，努力育大英才，真正把为学、为事、为人统一起来，当好学生成长的引路人，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、全面建设社会主义现代化国家不断作出新贡献。

通知强调，各地各校要加强有组织的科研，依托“全国高校黄大年式教师团队”，支持和引导团队创新科学范式、组织模式和科研方法，坚持面向世界科技前沿、坚持面向经济主战场、坚持面向国家重大需求、坚持面向人民生命健康，大力弘扬科学家精神，大力开展重大基础性研究、原创性研究、前沿交叉研究，打造战略科学家、学术领军人才和高水平创新团队，推动建设世界重要人才中心和创新高地，支撑高水平科技自立自强，更好服务国家使命。

据悉，2017年，教育部决定开展“全国高校黄大年式教师团队”创建活动，并于2018年公布首批“全国高校黄大年式教师团队”。目的是通过创建“全国高校黄大年式教师团队”，组织引导广大高校教师和科研工作者以黄大年同志为榜样，持续向黄大年同志学习，以团队建设形成长效机制，使崇敬典型、争做先进成为教育系统的常态。

(责编：郝孟佳、邓志慧)

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