人民网北京2月9日电 （记者孙竞）近日，教育部、中央编办、司法部联合印发《关于加强教育行政执法 深入推进校外培训综合治理的意见》（以下简称《意见》），《意见》是第一个关于校外培训监管行政执法的专门文件。日前，教育部有关司局负责人就《意见》有关问题回答了记者提问。

“随着‘双减’工作的不断深入推进，一些地方校外培训监管执法不到位问题逐步显现，影响‘双减’政策的落实，关乎办好人民满意的教育。新形势新任务要求加强校外培训监管行政执法工作，对违法违规行为严惩重罚，扎实推动‘双减’落地见效，切实维护人民群众合法权益。”该负责人表示。

对于《意见》出台的过程，该负责人介绍，《意见》起草组根据有关法律法规和政策文件规定，分析当前校外培训监管行政执法工作中存在的主要问题，总结一些地方开展校外培训监管执法工作的做法和经验，借鉴其他行业行政执法工作思路和经验，形成文件初稿，并广泛征求了各方面意见建议。文件的形成是一个发扬民主、反复酝酿、集思广益的过程。

针对一些地方当前存在的执法统筹不够、合力不强问题，《意见》要求，要健全党委和政府领导下各部门联合执法的现有机制，明确职责，各司其职，分工合作，推进上下级之间、同级之间、异地之间协调联动。市场监管、网信、公安、体育、文化和旅游及其他相关部门要在各自职责内，对涉及校外培训的问题进行单独或联合监管。同时，各级教育行政部门要加强对校外培训综合执法、联合执法、协作执法的组织协调。

记者了解到，《意见》明确，要强化教育行政部门校外培训监管行政执法职责，切实增强依法实施行政检查、行政处罚、行政强制的意识和能力。要增强教育部门校外培训监管行政执法力量，加快机构设置，加强力量配备，提高人员素质。要制定执法清单、规范执法流程，创新执法方式，提高校外培训监管行政执法能力。

该负责人指出，《意见》着重解决一些地方没有机构、没有力量执法的问题。一是明确要求省、市、县级教育行政部门要结合本地实际，建立健全校外培训监管机构，承担本地区校外培训监管行政执法职能。二是要求加强执法力量配备，科学设置岗位，统筹各方力量，充实一线执法人员。三是强调上级机构可按程序调用下级执法人员和资源，确保形成执法合力。四是要求严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，加强执法人员教育培训，提升专业化水平。

规范执法是一项基础性工作，需要一开始就高度重视，并持之以恒常抓不懈。记者了解到，针对规范校外培训监管行政执法，《意见》也明确了相关任务，包括明确要制定执法清单、全面推行“三项制度”、创新执法方式等。

那么，如何确保校外培训监管行政执法取得实效？该负责人表示，要加强党对校外培训监管行政执法工作的领导。地方党委政府要把加强校外培训监管行政执法、推进校外培训综合治理纳入重要议事日程，层层压实责任，保障必要的经费及交通、通讯、取证等所需的条件装备。此外，还要从加强组织领导、健全监督机制、加强督导问责等方面严格落实《意见》要求，切实维护人民群众合法权益。

(责编：李依环、秦华)