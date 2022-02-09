人民网北京2月9日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，近日，教育部、中央编办、司法部联合印发了《关于加强教育行政执法 深入推进校外培训综合治理的意见》（以下简称《意见》）。据悉，《意见》是第一个关于校外培训监管行政执法的专门文件。

《意见》指出，校外培训监管行政执法是各级教育行政部门履行政府管理校外培训事务的法定职责，要加快建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的执法体系，全面提高校外培训监管行政执法质量和效能，依法严格查处校外培训违法违规行为，确保“双减”工作扎实有效，努力办好人民满意的教育。

在相关工作目标方面，《意见》明确，到2022年底，教育行政部门对校外培训监管行政执法制度基本建立，各级各有关部门之间的统筹协调机制基本理顺，执法力量得到明显加强，执法质量和效能大幅提高。到2024年，基本建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。

《意见》强调，要健全党委和政府领导下各部门联合执法的现有机制，明确职责，各司其职，分工合作，推进上下级之间、同级之间、异地之间协调联动。市场监管、网信、公安、体育、文化和旅游及其他相关部门要在各自职责内，对涉及校外培训的问题进行单独或联合监管。

《意见》明确，要强化教育行政部门校外培训监管行政执法职责，切实增强依法实施行政检查、行政处罚、行政强制的意识和能力。要增强教育部门校外培训监管行政执法力量，加快机构设置，加强力量配备，提高人员素质。要制定执法清单、规范执法流程，创新执法方式，提高校外培训监管行政执法能力。

《意见》要求，各地教育、编制、司法等部门要推动将校外培训监管行政执法工作经费纳入财政预算管理，加强保障，合理配置执法必需的交通、通讯、执法记录仪等条件装备。要将校外培训监管行政执法纳入教育督导范围，推动地方政府加强校外培训监管行政执法工作，对落实中央决策部署不力、校外培训治理不到位的，将严肃问责。

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