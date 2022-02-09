胡欣红

原标题：期待冰雪运动在更多校园“破冰”启航

“翊鸣惊人，为你骄傲”，当17岁的中国小将苏翊鸣在北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛上摘得银牌，为中国队创造了该项目历史最好成绩之时，全网为之沸腾。如媒体评论所言，看到苏翊鸣与自己的偶像、加拿大名将马克·麦克莫里斯一起登上领奖台时，不知有多少中国孩子也在心底埋下像苏翊鸣一样驰骋奥运赛场的希望种子。创造历史令人欣喜，后继有人也值得期待。

北京冬奥是中国冰雪运动新的开端。申办本届冬奥会之时，中国就提出了“带动3亿人参与冰雪运动”的目标，并为之做出不懈努力，推出了“百城千冰计划”“冰雪惠民计划”等。毫不夸张地说，冰雪运动已成为一种时尚，一种新的生活、学习方式。

2019年5月，教育部、国家体育总局等四部门发布《关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》，调动各方面大力发展冰雪运动的积极性，提高校园冰雪运动普及水平。据国家统计局统计，截至2021年10月，全国18岁以下青少年群体参与冰雪运动的人数达到4600万。全国冰雪运动特色学校在2020年已达2062所，预计到2025年达到5000所。伴随着北京冬奥会申办、筹办的全过程，国家大力实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，即便少见冰雪的南方，冰雪运动也成了不少学校的特色课程。

与苏翊鸣4岁第一次滑雪时，滑雪、滑冰在国内还属相对小众的运动不同，今天的中国，冰雪运动是最受青少年群体喜爱的运动项目之一。年轻人有着更便利的条件去参与冰雪运动，追求冰雪竞技梦想。

随着各项冰雪运动在校园里“破冰”启航，给孩子带来的不仅仅是身体素质的增强，还培养了孩子们的团队精神，磨炼了意志。孩子们在冰雪运动中体验乐趣，一定程度上激发了他们的运动潜力和体育热情，而这同时也是学校积极响应“双减”政策，加快体教融合发展的具体实践。

在孩子们身上播撒热爱冰雪运动种子已经初步达成目标，但冰雪运动进校园仍面临诸多困难，需继续发力、给予更多支持。后冬奥时代，冰雪运动进校园要围绕“在哪学”“跟谁学”等方面深入思考和筹划。

随着国内的冰雪场地设施增加，现在参与滑雪的整体费用已经降下来，基本上成为一项平民运动。不少雪场也有意识地在吸引青少年和学生参与滑雪运动，推出学生优惠甚至免门票滑雪的政策。这些为学校开展冰雪运动提供了有力支持。

2022年1月，国家体育总局委托国家统计局开展的《带动三亿人参与冰雪运动统计调查报告》显示，15.73%受访者的孩子学校有冰雪体育活动或进行了知识普及。相比于以前，这个数据固然令人欣喜，但要想进一步提升冰雪运动的普及率，依然任重而道远。

除了场地外，师资也是制约冰雪运动进校园的拦路虎。相比于跑跑跳跳等常规体育运动，冰雪运动对教师在技术和安全等方面的要求无疑高出不少。目前国内大多数学校，尤其是南方的中小学，鲜有这方面的师资储备。冰雪运动若要常驻校园，必须培养一批专业的冰雪教师。为今之计，除了招募志愿者，吸引冰雪运动爱好者和专业人员参与其中之外，如何对各地各校体育教师进行“就地转化”，通过辅导培训获得冰雪项目的教练员资格证书，或许不失为现实的选择。

借冬奥会东风扫除拦路虎，冰雪运动才能在更多校园“破冰”启航，惠及更多孩子。惟有“冰雪一代”的不断壮大，才会有更多年轻的中国健儿在冬奥会上脱颖而出，涌现出更多的“翊鸣惊人”。

(责编：李依环、熊旭)