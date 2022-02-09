原标题：世界最深地下实验室里，他们在寻找暗物质的絮语

“90后”景明坤已在中国锦屏地下实验室工作了快7个年头。

本科从成都理工大学毕业后，他就扎进了这座深山里的实验室，成为清华大学锦屏实验室项目的科研助理。这是景明坤读大学时“想都不敢想”的一份工作——在国家重大科技基础设施中，和科研人员一起，寻找暗物质。

要找到暗物质，要求苛刻。我们生活在宇宙射线的背景音中，不同粒子发出不同声音。但暗物质，几乎不发声。

中国锦屏地下实验室提供了一个足够安静的环境。它坐落于四川凉山彝族自治州锦屏山交通隧道中部，是目前国际上宇宙射线通量最低的地下实验室，也是全球岩石覆盖厚度最深的地下实验室。

科研人员在此，试图屏蔽掉一切已知的噪声，打造足够灵敏的耳朵，听到暗物质的絮语。

景明坤的日常工作，是检测各类样本的辐射本底。每种材料其实都自带辐射，也就是自带噪音。最近这段时间，工作量挺大。中国锦屏地下实验室在“扩容”，各类建筑材料持续送到景明坤手中：水泥，钢筋，砖块……每一种，都要通过检验后，才能正式投入实验室建设。

2021年12月份，景明坤测了110份材料，每份材料测量耗时约3个小时，他每天在实验室待10小时以上。

对检测流程，景明坤已经熟谙于心：拿到样本材料，搅拌至均匀，放入样品盒中，装满压实；放入仪器，进行基础数据的测量。仪器工作时，景明坤就在电脑上草拟报告；之后，提取仪器给出的能谱图中的关键信息，进行模拟计算，得到最终数值；将数值和基准值进行对比，判断材料是否合格。

2021年，景明坤在山里住了10个月。生活足够简单，基本是宿舍、食堂、实验室三点一线，他喜欢这种状态。

和锦屏结缘，源于一次“陪同”。

2015年4月，景明坤快毕业了，他已经如愿在老家四川绵阳找到了工作。当时，同学看到中国锦屏地下实验室的招聘启事，喊他陪着一起去“转一转”。“没去过凉山，毕业前又没什么事，就去了，当旅游嘛。”景明坤和同学先到西昌，再坐两个多小时的车，“探访”了锦屏地下实验室。

之后，跟所有和“陪考”有关的故事一样，同学没选择锦屏，但景明坤决定留下。

这份工作显然没有满足景明坤“离家近”的需求。光从西昌到绵阳，如果坐火车，就要花十几个小时。

但景明坤觉得适合他。他本科学的是核工程与技术，专业对口；工作内容也“高大上”，父母说了，这可是为国家作贡献。景明坤不喜欢和太多人打交道，更喜欢独处。在锦屏，他这颗喜欢孤独自转的星球，算是找到了能容纳自己的浩瀚宇宙。

其实，为中国锦屏地下实验室工作的人并不少。有科研人员、现场工作人员、工程管理人员和行政团队……实验室建设之初，是清华大学与雅砻江流域水电开发有限公司的合作项目；2019年，正式启动了国家重大科技基础设施项目建设，中国锦屏地下实验室成了国家级平台。现在，雅砻江流域水电开发有限公司成立了锦屏地下实验室管理局，有更多人为科研项目的顺利运转提供全方位保障。

不过，和大家相处起来都很容易，在这里，人与人打交道，没有那么多弯弯绕绕，这让景明坤觉得放松。

以前，景明坤连拧螺丝都不太会；但到了实验室，很多设备要自己装、自己调。他迅速上手，学会了独当一面。“现在，你能在修理铺子、加工车间看到的工具，我基本上都会用了。”日常使用的电钻、扳手、锤子、钳子、起子，对他来说已经不在话下。

中国锦屏地下实验室已经产出过一些国际前沿的研究成果，暗物质探测团队在一步步缩小暗物质可能的藏身范围。“我有时也会想，那些厉害成果的背后，也有我的一小份力量。所有材料，没有我的检测，就没有办法入场，我觉得自己竟然是比较重要的一环。”景明坤笑着说，“这么说是有点夸大自己的作用了，但是你得肯定自己的存在嘛。”

毕竟，在探索宇宙前沿这个宏大课题面前，人类难以避免地会觉得自己渺小。

现在，中国锦屏地下实验室正在进行二期扩建，未来可用空间会从之前的4000立方米增加到30万立方米。科研人员期待它将来变成全球深地科学研究中心，到时，不同的团队，带着各自待解的谜题，汇聚于此。

“以后会有更多任务，更复杂的工作。我也要提升自己，去面对更多挑战。”虎年即将到来，景明坤没有什么特别的愿望，就想踏踏实实，把工作做好。

春节期间，仍有工作人员留守这座埋深2400米的地下实验室。在这里，他们听虎年的脚步，也听宇宙万物的声音。（记者张盖伦）

(责编：李依环、熊旭)