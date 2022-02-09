原标题：规范使用汉字

为进一步规范出版、影视及相关新媒体等大众传播媒介汉字使用，11家协会、学会日前联合发布《关于规范使用汉字的倡议》（以下简称《倡议》）。发起倡议单位包括：中国出版协会、中国报业协会、中国期刊协会、中国音像与数字出版协会、中国版权协会、中国印刷技术协会、中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会、中国电影家协会、中国书法家协会、中国中文信息学会。

《倡议》指出，汉字是传承中华文明的重要载体，是中华文化的根，是最具代表性的中华优秀传统文化标识。规范使用汉字、表现汉字之美，需要全社会共同努力。各协会、学会将加强引导，推动行业把汉字美的特征展示出来，反对为了迎合市场而粗制滥造、牵强附会，无序传播、贻误大众，大力弘扬汉字所蕴含的中华文化精神，更好地服务人民群众美好文化生活新期待和经济社会高质量发展需要。

对汉字规范使用，《倡议》提出，自觉担负社会责任和文化使命，坚持把社会效益放在首位，把汉字使用的规范、美观作为重要标准，在推进语言文字规范化、传承弘扬优秀传统文化中发挥示范带头作用。严格遵守有关法律规章和文件规定，积极推广应用相关国家标准、行业标准，加强行业自律，配合管理部门做好汉字规范使用工作。

对字库字体使用，《倡议》提出，加强字库字体使用审核把关，对图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物、电影、电视、网络视听节目内容及相关广告、宣传品等，严格按照规定使用规范汉字。在国内外举办的各类展会、宣介等活动，均应注意汉字使用的规范性。鼓励研发和使用优秀字库字体产品，自觉抵制忽视汉字书写规范、书写技法和文化内涵、审美特征，故意将汉字笔画和结构进行粗俗、草率夸张变形的“丑书”“怪书”类信息化字体产品，坚决抵制汉字字体领域侵权盗版行为。（记者柴如瑾）

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