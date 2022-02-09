原标题：“越来越多的中国孩子爱上了冰球”

“嘟！”随着裁判员的一声哨响，手握球杆、身着盔甲、脚蹬冰鞋的冰球运动员便在冰上极速飞驰，拼尽全力将球击入对方的球门，已在中国执教4年多的俄罗斯教练瓦西里·谢苗诺夫和斯坦尼斯拉夫·施宾格勒表示，团队成员间的团结及协作，是冰球比赛取得成功的关键所在。

瓦西里的家乡常年被冰雪覆盖，从他记事起，就经常和小伙伴跑到冰场上去玩耍。4岁那年，瓦西里的父母发现了他对冰球运动感兴趣，便将他送到了哈巴罗夫斯克市冰球学校进行系统的冰球训练。瓦西里坦言：“父母非常支持我学习冰球。他们认为，冰球运动的对抗可以使小孩子变得更加勇敢、敏捷、坚强，而这都是一个男子汉应该具备的品质。”

俗话说，内行看门道，外行看热闹。冰球运动并不是通过蛮力去“抢夺”球，而是通过滑行技巧与运球技艺的结合，攻破对方球门。“先学会在冰面上行走，才能在冰面上跑起来。在学习运球之前，要反复练习加速、拐弯、刹车等滑行技巧。”瓦西里说，“冰球的速度比足球、篮球要快上好几倍，经常需要‘贴身比拼’，和队友撞个‘人仰马翻’是家常便饭。”对于处在青春期的男孩来说，冰球运动充满了热血与拼搏，在冰场上挥洒热情与汗水的同时，少年们也收获了冰球赋予的宝贵品质。瓦西里坦言，“冰球是一项注重团队协作精神的运动。团队成员的职责包括前锋、后卫、守门员，三个不同位置的队员进行配合，相辅相成，才能赢得比赛的胜利。”

“在冰球比赛中，每个人需要根据所选择的位置，履行自己的职责。前锋负责发起攻势、射门进球，后卫负责防守、保持进攻势头，守门员负责‘抢险救灾’，用身体和球杆阻止对方射门。”斯坦尼斯拉夫说，“我很喜欢在团队中工作，就好像中国人所说‘三个臭皮匠，胜过一个诸葛亮’。团队协作的力量要远远超过个人的力量。当队员们肩并肩站在冰场上的时候，会感觉到彼此之间的支持，这是单人运动项目所不能比拟的。”

2017年，瓦西里和斯坦尼斯拉夫在带领俄罗斯少年冰球队来北京参加比赛时，北京星宏奥冰场抛来橄榄枝，邀请他们担任冰球教练。斯坦尼斯拉夫表示，来到中国执教的初衷，是想给中国热爱冰球的孩子们分享自己的经验，“中国的冰球教学尚处于起步阶段，相比于俄罗斯已经成熟的教学模式，中国的冰球教学中可以尝试更多创新的方法”。对此，瓦西里表示赞同，“在学员练习运球技巧的初始时期，我会建议学员先在地面上练习运球。中国的地理气候条件和俄罗斯不同，我们小时候，随便找一片结冰的湖面就可以练习，但中国的孩子们往往要去商业冰场练习。先在地面练习，可以把孩子在家中的碎片时间利用起来，在地面上充分练习运球技巧后，也能熟练地运用在冰面上”。

一说起学习冰球的孩子，斯坦尼斯拉夫就像打开了话匣子，“和第一次来到中国时相比，现在有越来越多的孩子喜爱冰球，每天看着他们在技术上不断取得进步，我也感到非常欣慰”。瓦西里也深有同感，他说：“孩子们的成功，也离不开背后的‘冰妈冰爸’们。在课后，家长也会督促孩子进行体能训练，并积极反馈给教练。冰球训练不是一个速成的过程，日积月累的体能训练会帮助孩子强健体魄，打下一个良好的身体基础。”

瓦西里坦言，作为冰雪运动教育工作者，他看到了中国政府为冰球、滑雪、花滑等冰雪运动做出的长久努力。“在举办北京冬奥会之前，中国建设了很多冰雪运动场馆，幼儿园、小学、大学也开设了不同的冰雪特色体育课。希望有更多的学生们了解冰雪运动，爱上冰雪运动，在冰雪运动中获得快乐。”

2022北京冬奥会如期举办，各国运动健儿相聚北京，共赴冰雪盛宴。瓦西里表示：“冬奥会对运动员来说，是展现自我的绝佳舞台。希望每位参赛选手都能稳定发挥，实现梦想。”

（本报通讯员 王笙）

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