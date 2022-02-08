原标题：世界青年讲述冬奥故事 海内外青年学子共话“冬奥缘”活动在京举办

图为海内外青年学子共话“冬奥缘”活动现场。 北京团市委供图

近日，北京学联携手河北学联，邀请全英、全俄学联等海外学联组织参与，举办海内外青年学子共话“冬奥缘”主题活动。12位世界各地的青年学子作为主讲人，分别讲述自己的冬奥故事，共同描绘冬奥期待。

会上，来自世界各地的青年学子依次发言，他们之中有参与赛会服务的志愿者、提供科技保障的研究者、助力文化推广的设计者，也有一直期盼冬奥开幕的运动爱好者。12位学子分别向观众讲述了他们与北京冬奥的特殊缘分和对这次盛会的热切期待。

志愿服务传递冬奥情谊

来自清华大学的李金峰是开幕式的一名标兵志愿者。她介绍，从第一次训练到开幕式的顺利演出，他们共进行了35次排演，总时长近267小时。回顾刚刚结束的冬奥开幕式，她说，这个春节不能和家人团聚，但是年常有、奥运不常有，能在立春日为大家奉献一场精彩表演，值得。

图为海内外青年学子共话“冬奥缘”活动现场。 北京团市委供图

雪车雪橇中心奥林匹克大家庭服务与礼宾助理的志愿者苏思思表示，她所在的小队是在大年三十的下午悬挂的旗帜，当时气温大概有零下15度，所有人都站在寒风中脱下手套徒手工作，只为让旗帜绑得更牢些，升得更高些。

保障团队贡献青春力量

除了志愿者外，服务冬奥科技保障的团队也为冬奥会简约、安全、精彩筹办贡献了重要力量。

北京理工大学冬奥会开幕式全流程仿真工作团队的学生代表闫大鹏讲述了所在团队的研发故事：“从舞台布景到大型广场表演，从大规模人群建模仿真到精准的人员流线，从静态的物理要素建模到实时的仿真应急预案，每个数据细节和技术逻辑都汇聚了团队成员的汗水和期盼，都凝聚了我们团队成员践行初心、担当使命的智慧结晶。”

中央美术学院冬奥会奖牌设计团队的学生代表林帆回顾了北京2022年冬奥会和冬残奥会奖牌的设计历程：以“同心归圆”的视觉形式完成了奖牌设计，以东方美学中简朴隽永的形式向全世界传达人文关怀的普世价值观和共生共荣的博大愿景。团队也共同期待着“同心”奖牌中所蕴含的美好祝愿能为北京冬奥会带来更多的祥瑞与祝福，并期盼中国运动员再造辉煌。

海外青年描绘冬奥期待

俄罗斯国立体育大学学生Evgeniya(叶夫根尼娅)的中文名字叫欧阳小安，马上就要到广州体育大学留学了。她全程用中文讲述了自己对北京冬奥会的祝福和对俄中友谊进一步深化的期待，“中国的日益强大，让每一位身在海外的留学生都感到自豪，也让像我一样的即将去中国留学的外国学生感到骄傲。俄罗斯学生和中国学生关系很亲密，交流很多，我希望能和越来越多的中国青年做朋友，他们都很棒。”

活动尾声，《文明》杂志社社长娄晓琪讲述了奥林匹克文化的传承发展和各个国家文明的交流互鉴。在讲述最后，娄晓琪展示了“《奥林匹克宣言》——美丽的奥林匹克文化长卷III”。长卷中，世界青年在长城脚下，以青春为纽带、以奥运为平台，传播人类命运共同体的文明之火。

本次活动由北京市学生联合会携手河北学联，邀请全英、全俄学联等海外学联组织参与，活动在北京第二外国语学院设置线下会场，并通过线上分会场同步进行。 (徐婧)

(责编：郝孟佳、熊旭)