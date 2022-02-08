原标题：在孩子们身上播撒热爱冰雪运动的种子

在湖北神农架林区实验小学室内冰雪训练场里，常常可以看到一群孩子踩着漂亮的旱地滑雪板，身着专业的雪盔、护具，上旱地滑雪课。体育老师很专业地讲授滑雪技术要领，并分组指导实操训练；孩子们个个练得十分投入，滑得有模有样。

“这些学生马上就要去雪场进行为期一周的封闭训练，所以他们现在练得非常认真。”神农架林区实验小学校长王先彬介绍。神农架林区实验小学从2019年开始冰雪运动进校园、进课堂等活动，并被国家体育总局授牌“冬季奥林匹克运动会和冬季残奥运动会示范学校。”王先彬说：“非雪季节，我们学校充分利用轮滑训练，掌握技巧。滑雪季，我们组织学生滑雪研学，到神农架国际滑雪场进行5天4晚的全封闭式研学训练，并在训练过程中选拔一部分有潜质的孩子进行重点培养。”

谈到滑雪运动带给孩子们的变化，王先彬说，孩子们在冰雪运动中体验集体生活，相互关爱，相互帮助。“希望能在孩子们身上播撒热爱冰雪运动的种子，助力神农架冰雪运动成为一项长期的、可持续发展的项目。”

借我国举办2022年冬奥会的东风，神农架冰雪产业快速崛起，同时，得益于中国冰雪大会的指导，神农架林区积极响应“冰雪运动进校园”号召，丰富体育教学活动内容，提高校园冰雪运动普及率，各项冰雪运动在校园里“破冰”启航，如今，冰雪运动进校园在神农架已经形成了全覆盖。

神农架位于湖北省西部，平均海拔1700米，拥有海拔3000米以上的山峰6座，被誉为“华中屋脊”。当地纬度、温度、湿度、高度特殊，天然雪场雪质蓬松度好、冰雪运动体验性佳，是开展滑雪体育运动的天然基地。2004年，首座滑雪场在这里建成，成为黄河以南最早开展冰雪项目的地区之一。经过十多年的发展，当地目前已拥有1个滑雪场和3个练习场，雪场总面积达45万多平方米，是中部地区滑雪接待量最大、规模最大的滑雪场聚集区。

神农架林区党委书记冯伟介绍，近年来，林区紧紧依托学校体育课、实践活动课、校本课程、研学课程，在中小学普及冬奥会发展历史和冰雪运动相关知识，将陆地冰壶、轮滑等运动引入校园，开设冰雪运动课程、成立社团或兴趣小组、组建学生冰雪项目运动队，组织本校体育教师及外聘冰雪运动教练提升学生冰雪运动的竞技水平，激发青少年参与冰雪运动的热情，冰雪运动普及率大大提高。

最早实践“冰雪运动进校园”的神农架实验初级中学，自2016年起就组建冰雪运动队，聘请专业教练帮助学生进行训练。2017年至2020年，这支“山里娃滑雪队”代表林区参加全省比赛、代表湖北省参加全国比赛，均取得了优异成绩。“通过深入推进冰雪运动进校园，学生更加自信，学习上不怕困难，更爱钻研。”校长李国会说。

在神农架创新学校，校门两侧蓝白相间的“中国冰雪墙”格外醒目。这里有人类滑雪起源地、古代滑雪板滑雪杖的称谓的介绍，还有一幅幅色彩绚丽的学生手绘冬奥板报。更令来访者想不到的是，这里还有师生共同搭建的冰雪角，展示着滑雪运动的相关器材。

“这是我的滑雪板，这个滑雪板后面比前面略宽，属于竞速型的滑雪板。”来自四年级一班的任政炜自告奋勇地给记者介绍着各种滑雪器材，“滑雪时要戴上头盔和雪镜，头盔可以更好地保护头部不受伤，雪镜则可以避免得上雪盲症。”

为了解决教练短缺的问题，2021年11月中旬，林区政府及教体部门特别聘请原国家滑雪队运动员来到神农架，对当地体育教师进行辅导培训。经过理论学习、技巧教学、现场考核三个阶段，成绩合格的12所学校32名老师获得中国滑雪协会颁发的越野滑雪教练员培训班结业证书。

神农架国际滑雪场，是林区规模最大的一座滑雪场，这里拥有初、中、高级共13条雪道，作为对接神农架林区冰雪运动进校园活动的重要接口，它还承担了每年神农架林区各学校冰雪研学的重任。作为冰雪研学基地之一，国际滑雪场通过开展冰雪冬令营、组建神农架冰雪运动队等方式，不断普及冰雪运动。

“为进一步推动冰雪运动进校园，神农架国际滑雪场2019年专门新建了一栋研学楼，可同时接待600多名学生。冬季研学活动也在顺利推进。”神农架国际滑雪场总经理袁房林告诉记者。

神农架林区教育局相关负责人告诉记者，冰雪运动进校园活动的开展，不仅使学生们体验了冰雪运动的乐趣，激发他们的运动潜力和体育热情，同时也是学校积极响应“双减”政策，加快体教融合发展的具体实践。林区将继续深入推进校园冰雪运动，进一步提升林区青少年冰雪运动水平。

(本报记者 王东)

(责编：郝孟佳、熊旭)