原标题：中文“谢谢”成太子城站热词

冬奥日记

张家口崇礼太子城站是世界上首座接入奥运村的高铁站。1月21日，京张高铁冬奥列车开启赛时运输服务，太子城站正式进入冬奥时间。目前，每天20余趟冬奥列车往返于北京清河站和太子城站之间，公交化运营。在太子城站的闭环管理区域内，中国铁路北京局集团有限公司张家口车务段选派了15名干部职工组成了一支冬奥服务保障组团队，这群平均年龄不到25岁的年轻人，扛起了站内保障京张高铁冬奥交通运输的重担。

在这支充满活力的年轻团队中，充当“孩子王”的是两名“85”后的年轻干部，罗晶和陈莉莉。他们主要负责闭环内旅客运输管理、人员管理、食宿安排等具体管理工作。罗晶是太子城站副站长兼奥运通道闭环区域的负责人、陈莉莉是太子城站闭环内的业务指导。今年正逢虎年，恰好是陈莉莉的本命年。当本命年遇上奥运年，当闭环遇上团圆，陈莉莉说：“本命之年能接受这么光荣而艰巨的任务，是我一辈子值得骄傲的事。”

陈莉莉为了准备冬奥闭环运输服务，从去年11月底开始就投入了工作。她的爱人是一名京张高速收费站的工作人员，同样工作在交通运输保障的第一线。今年是特殊的冬奥年，她和爱人分别驻守在高速、高铁两条重要的交通运输通道上，10岁的儿子只能交给姥姥、姥爷带。“以前在绿皮火车上当列车长，春运每年基本会在火车上过年，家里人因为我，总是吃不上团圆饭。但是今年，我妈特意嘱咐我，说我们都是为了保障冬奥会，让我俩安心工作，家里跟孩子就交给她跟我爸，也算是他们为冬奥出了一份力。”陈莉莉说。文/本报记者 王薇

《我的冬奥日记》

亲爱的宝贝，1月26日你刚刚过了10岁的生日，从那一天开始，妈妈可以叫你小伙子了。真是抱歉，今年的生日，我再一次没有陪在你的身边，我给你订的蛋糕好吃吗？相信你一定不会怪妈妈，因为妈妈正在为北京冬奥会服务，是一件特别值得骄傲的事情。工作很忙没时间打电话，妈妈就用日记的方式，记录下我的见闻给你，和你一起分享我的闭环生活。

1月21日，京张高铁冬奥列车开启了赛时运输服务。一周以来，我值守的太子城车站的客流逐步上升，他们中很多都是外国友人，主要是技术官员和媒体记者。最早一班G8801次列车每天7点10分就要抵达太子城站，我和值早班的同事们5点起床，6点10分开站前要把检票闸机、电梯、自助售（取）票机以及电台逐一检查一遍，确保没有问题。一周来，冰雪小镇太子城下了两场雪，清晨的站台特别的冷，室外气温达到零下十七八摄氏度，在大家都想躲在温暖的室内时，我们会冲向站台——清扫积雪。一定要保证旅客乘降的安全，不能滑倒。

口罩、护目镜、手套，这是我们的标配。冬奥列车运输刚开始时，每天上午8点到9点，下午4点到5点都是运输的高峰期，不少外国友人提着大包小包下车，赶往驻地、赛场。虽说我们是无干扰式服务，可遇到需要帮助的旅客，我们的服务一定保证用最高标准完成。

太子城站，有一个热词就是“谢谢”。日本旅客找不到手机向我们求助，当客运员满头大汗帮他在候车室找到手机并送到他面前时，他用中文说“谢谢”；德国旅客误车，不会改签车票，在客运员的帮助下完成改签，顺利乘坐上下一班高铁返回北京的时候，他用中文说“谢谢”；当外国旅客不知如何使用自助售（取）票机领取冬奥乘车纪念凭证，在客运员的帮助下，取到特别有纪念意义的“车票”后，他们兴奋地说着“谢谢”……

跑过4年的绿皮车，我从来没有遇到过这么多的外国友人，我的英语也是突飞猛进，从开始看到他们发怵，到现在可以用简单的短句交流，成就感满满。实在遇到比较专业的词汇，我们会请出只有遥控器大小的手持翻译器，交流的障碍一下子缩小了，不少年轻人对于这个小帮手爱不释手。

团队里的“00”后客运员是主力，最小的20岁，最大的也不超过22岁，每天我都被他们的热情和活力所感染，同时，我也像一个“妈妈”一样，不厌其烦地叮嘱他们做好自身的防护工作，严格落实疫情防控措施，不要漏掉每一个细节。

皑皑白雪装点了太子城冰雪小镇的每个角落，这群可爱可敬的人们的坚守和奉献，让冬奥变得更璀璨、更温暖。

文/陈莉莉

(责编：郝孟佳、熊旭)