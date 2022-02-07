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中医教授虎年解析中医名方“白虎汤”命名由来：“取类比象”

2022年02月07日08:23 | 来源：中国新闻网
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原标题：中医教授虎年解析中医名方“白虎汤”命名由来：“取类比象”

中医教授虎年解析中医名方“白虎汤”命名由来：“取类比象”

　　浙江中医药大学校园一景。　严璐　摄

　　今年是虎年。春节假期未消，2月6日，浙江中医药大学的教授郑洪认为，虎在传统文化中有着深厚的内涵，与中医药文化关系密切。从中药、方剂到中医典故都蕴含着丰富的虎文化，并为中药“白虎汤”“黑虎丸”命名解析。

　　据悉，老虎与中医药在历史上也有不少关系，中国古代一些书籍，如汉代的《别录》、唐代的《本草拾遗》、宋代的《本草衍义》、明代的《纲目》、清代的《医林纂要》等，对有关虎的药用功效皆有记载和阐述。

　　浙江中医药大学教授郑洪认为，虎在中医药里的运用，最为著名的是药材虎骨。古代中医应用虎骨，只是物尽其用，并非不爱护动物。相反，中医药文化中与虎相关的两个典故，恰恰体现着人与动物的和谐。

　　郑洪举了两个典故，第一个典故是“虎守杏林”。

　　三国吴国名医董奉，为病人施治不计报酬，只有一个特殊的要求：病愈者在他的房屋前后栽种杏树，如此数年，杏树郁然成林，有一天，董奉看见茅草堆里躺着一只老虎，发现喉咙里卡着一块骨头，于是把骨头取出。老虎病好之后，为了报恩，从此就在杏林中当起守护。从此“虎守杏林”成为了对医者高尚医德的赞扬之辞。

　　郑洪还举了第二个典故“坐虎针龙”，这也源于名医为老虎治病的故事。

　　隋唐名医孙思邈，传说他在山中遇猛虎得病，为其治疗时，用平时游方行医的铃铛撑开虎口施治。从此铃铛有了“虎撑”的别名。据说老虎为了答谢孙思邈，就成为他的坐骑。“坐虎针龙”就成为民间药王像的标准形像了。

　　他还认为，中医药文化还有一个重要特点，即“取类比象”，深刻体现天人相应的哲学思维。

　　在郑洪看来，这类哲学思维，在中药名方中体现得淋漓尽致。

　　虎在古代为四神兽之一，左青龙，右白虎。

　　“白虎居西方，主清凉、肃降之气，对应于肺脏。”郑洪说，学过中医的马上会想起医圣张仲景传下的名方“白虎汤”。这张处方中并没有使用虎骨等药材，之所以用“白虎”为名，一是因为方中君药石膏色白，二是因为全方具有清气分热，清热生津的功效，与“白虎”的意象相应。因此本方广泛用于各种肺部炎症，无论是伤寒学派还是温病学派，都将它作为经典方。

　　而中成药“黑虎丸”的命名，同样体现了中医“取类比象”的哲学思维。

　　他解释，在生物学上，白虎是老虎的一种变种，现代的动物园里能见到。而“黑虎”则一直是个传说，很少有人见过。神秘而威猛，这正是“黑虎丹”“黑虎丸”等中成药的特点。这类药组方不一，大多具有药性强、药材多的特点，有的内服，有的外用，用于治疗各种顽固病症。

　　古代认为，一位好的中医，需要有降龙伏虎的胆识。同时，郑洪希望，面对尚未平息的新冠疫情，只要中西医紧密合作，弘扬伟大抗疫精神，必将迎来“忽报人间曾伏虎”的一天。(谢盼盼)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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