原标题：四川南充：外国留学生贴窗花、包饺子感受“中国年”味道

留学生一起包饺子。 杨波 摄

(新春走基层)四川南充：外国留学生贴窗花、包饺子感受“中国年”味道

中新网成都1月29日电(王爵 杨波)29日，位于四川南充的川北医学院老师组织受国内外疫情影响不能回国的外国留学生，在校贴窗花、包饺子团年，感受“中国年”味道。

留学生展示亲手包好的饺子。 杨波 摄

“先把饺子馅放中间，再把面皮粘在一起。”当天，在该校学生生活区，川北医学院的老师在包饺子案台前手把手教外国留学生包饺子，留学生们手握着饺子皮，在老师的示范下，包出一个个形状奇特的饺子。

学校老师手把手教留学生包饺子。 杨波 摄

“爸爸，您先把饺子皮放在左手手心，右手夹了肉馅放在饺子皮上……”来自孟加拉人民共和国的BoHan，通过手机视频的方式，现场教远在千里之外的父亲包饺子，并告诉父亲中国传统节日春节的来源和吃饺子、贴窗花等节日习俗。

留学生一起煮饺子。 杨波 摄

擀皮、拌馅、捏合……BoHan的父亲在手机屏幕前一步一步地跟着BoHan的步骤包着饺子。BoHan告诉父亲，自己这几年在中国学到了很多的生活技能，不仅会包饺子还会做包子、剪窗花、做川菜……“祝大家新年快乐，天天开心！”不一会儿，BoHan父亲就包好了一个有模有样的饺子，他拿着饺子对着手机镜头向大家展示，并送上新春的祝福。

留学生其乐融融吃饺子。 杨波 摄

“正是因为饺子的形状很像古代的元宝，所以在中国农历新春吃饺子有‘招财进宝’之意，象征着‘更岁交子’。”川北医学院教师一边包一边向同学们介绍。

留学生和家人视频展示自己包的饺子。 杨波 摄

据了解，目前该校有300多名外国留学生，受疫情的影响他们上学期按学校教学计划进行网络教学。现在学校也已经放寒假，这几名外国留学生将留在学校过春节，希望通过这样的方式让他们感受到学校的关心和温暖，过一个难忘的中国年。另一方面，让他们能感受到中国传统节日的喜庆气氛。

留学生“喜提”中国结。 杨波 摄

当日下午，BoHan在老师的帮助下开始煮饺子。“我们这里有辣酱、麻油、醋……按照你们的口味打蘸水。”现场老师询问每位留学生的口味后，帮助他们打蘸水，忙得不亦乐乎。不一会儿，BoHan为同学们端来上一大盆热腾腾的饺子。“good! good!非常好吃！”现场留学生们一边吃，一边告诉老师，中国的饺子很好吃，在一起分享很温馨。“听说中国饺子的种类有很多，我第一次吃到肉馅的饺子，真的很好吃。”Savitha竖起大拇指。现场Savitha把煮好的饺子照片发给远方亲人，并告诉他们自己在这边生活得很好。

留学生一起吃饺子。 杨波 摄

川北医学院相关负责人表示，此次活动就是学校留学生迎新春系列活动之一，后续还将开展茶艺、剪纸传统文化等活动，共同探寻中国人过年的集体记忆，讲好中国新春故事。(完)

(责编：温璐、吴楠)