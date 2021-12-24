原标题：成都女大学生不幸离世捐献遗体和眼角膜 受捐者父亲再做大爱之举

受捐者家属眼角膜捐献志愿书签署仪式现场。 杜成 摄

23日下午2时许，一场感人至深的受捐者家属眼角膜捐献志愿书签署仪式在成都爱迪眼科医院温暖上演：一位角膜受捐患者的父亲现场签署眼角膜捐献志愿书，表示待自己今后去世也捐献眼角膜，为他人传递光明。

这场感人的捐赠仪式与一段凄美的真实故事有关：近日，成都医学院的大四女学生刘雨檀因车祸不幸离世，其父母在悲痛中做出大爱之举：捐献女儿的眼角膜和遗体！雨檀晶莹的眼角膜随后由成都爱迪眼科医院角膜移植专家植入两名等待已久的角膜病少年的眼睛，两位孩子的未来从此被“点亮”，其中一位受捐少年的父亲又做出上述感人之举。

马先生(右)在捐献志愿书上签下自己名字。 杜成 摄

12月11日，成都爱迪眼科医院爱迪眼库器官捐献协调员黄玉蓉等一行赶赴成都医学院遗体捐献接收站，在四川省红十字会工作人员的见证下，为刘雨檀实施了双眼角膜摘取手术，并通知正在等待角膜移植的患者入院进行手术。

12月13日，13岁的重庆籍少年小强(化名)率先接受了该院角膜移植专家康黔的手术。

马先生(中)与医生在医院角膜捐赠墙前合影。 董倩 摄

16岁少年豪豪(化名)也因患圆锥角膜，已经在模糊中等待“可供移植角膜”大半年了。他的父亲马先生说，为了预约角膜，他带着孩子在重庆、成都两地奔波，均被告知“一年以后都难说有角膜”。几天前，他终于等来成都爱迪眼科医院的通知。12月21日，由该院角膜移植专家康黔主刀，另一枚晶莹的角膜植入豪豪的右眼，术后第一天，豪豪右眼视力也恢复至0.2……

医生和家属一起看望术后的豪豪。 董倩 摄

据康黔介绍，马先生在儿子成功预约到眼角膜后的第一时间，就提出希望在去世后捐献眼角膜的意愿，呼吁社会各界关注角膜捐献，积极加入到角膜捐献的队伍中来，为更多需要的人传递爱心与光明。

在当天的签署仪式现场，马先生在《角膜捐献志愿书》上郑重签下自己的名字。他动情地说，在陪伴儿子等待眼角膜的那段日子里，每一天都生活在焦急与期盼之中。以前总觉得器官捐献离自己很遥远，在自己家人需要时这份期盼才感同身受。“在现实生活中，迫切需要的人实在太多，受雨檀感召，我志愿加入这个行列，以示感恩，回馈社会。”(杜成)

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